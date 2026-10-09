Montella Milli Takımdan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı? Montella'nın Tazminatı Ne Kadar?

Montella’nın ayrılığı için ödenecek tazminat konusunda henüz TFF tarafından açıklanmış resmî bir rakam bulunmuyor. İlk haberlerde yıllık 2 milyon 200 bin euro kazanan İtalyan teknik adama beş aylık maaşı karşılığında yaklaşık 915 bin euro ödeneceği ileri sürülmüştü.

Daha sonra yayımlanan haberlerde ise Montella’nın kendi isteğiyle tazminat talep etmediği öne sürüldü. TFF’nin ayrılık açıklamasında sözleşmenin fesih koşullarına veya ödeme yapılmasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Montella’ya tazminat ödenip ödenmeyeceği henüz resmen kesinleşmedi.