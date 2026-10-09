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Montella Milli Takımdan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı? Montella'nın Tazminatı Ne Kadar?

Montella Milli Takımdan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı? Montella'nın Tazminatı Ne Kadar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:44
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Türkiye Futbol Federasyonu, Riva’da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını açıkladı. Böylece İtalyan teknik adamın 2023 yılında başlayan milli takım görevi resmen sona erdi.

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Montella Millî Takım’dan ayrıldı mı?

Montella Millî Takım’dan ayrıldı mı?

Vincenzo Montella, A Milli Takım’daki görevinden resmen ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevini sürdürme kararı aldığı ve Montella ile devam edilmeyeceği bildirildi.

TFF açıklamasında, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Montella’nın 2025 yılında yenilenen sözleşmesi 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sonuna kadar devam ediyordu.

İtalyan teknik adam A Milli Takım’ın başında resmî ve özel toplam 40 karşılaşmaya çıktı. Türkiye bu maçların 21’ini kazanırken 14 karşılaşmayı kaybetti, beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Montella Millî Takım’dan neden ayrıldı?

Montella Millî Takım’dan neden ayrıldı?

TFF, resmî açıklamasında Montella ile yolların ayrılmasının gerekçesine yer vermedi. Kararın A Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda grubundan çıkamaması ve UEFA Uluslar A Ligi’nde aldığı kötü sonuçların ardından gelmesi dikkat çekti.

Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi’nde oynadığı ilk dört karşılaşmada puan alamadı. Son olarak İtalya deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle ayrılan milli takım, son yedi maçının altısını kaybetti ve yalnızca ABD karşısında galibiyet elde edebildi.

Basına yansıyan haberlerde Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının, Uluslar Ligi’ndeki dört yenilginin ve tribünlerden yükselen istifa çağrılarının ayrılık kararında etkili olduğu belirtildi. Ancak TFF tarafından açıklanmış resmî bir ayrılık gerekçesi bulunmuyor.

Montella’nın tazminatı ne kadar?

Montella’nın tazminatı ne kadar?

Montella’nın ayrılığı için ödenecek tazminat konusunda henüz TFF tarafından açıklanmış resmî bir rakam bulunmuyor. İlk haberlerde yıllık 2 milyon 200 bin euro kazanan İtalyan teknik adama beş aylık maaşı karşılığında yaklaşık 915 bin euro ödeneceği ileri sürülmüştü.

Daha sonra yayımlanan haberlerde ise Montella’nın kendi isteğiyle tazminat talep etmediği öne sürüldü. TFF’nin ayrılık açıklamasında sözleşmenin fesih koşullarına veya ödeme yapılmasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Montella’ya tazminat ödenip ödenmeyeceği henüz resmen kesinleşmedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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