Montella Milli Takımdan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı? Montella'nın Tazminatı Ne Kadar?
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Türkiye Futbol Federasyonu, Riva’da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını açıkladı. Böylece İtalyan teknik adamın 2023 yılında başlayan milli takım görevi resmen sona erdi.
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Montella Millî Takım’dan ayrıldı mı?
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Montella Millî Takım’dan neden ayrıldı?
Montella’nın tazminatı ne kadar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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