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Fatih Terim de Guardiola da Geride Kaldı: Okurların Milli Takım İçin İstediği Teknik Direktör Belli Oldu

Fatih Terim de Guardiola da Geride Kaldı: Okurların Milli Takım İçin İstediği Teknik Direktör Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 13:01
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Montella dönemi sona eren A Milli Takım'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Onedio'nun 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?' anketine 4 bin 16 kişi katıldı. Okurların bir numaralı tercihi, Fatih Terim'i de Pep Guardiola'yı da geride bıraktı.

Onedio'nun anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Okurların 1 numaralı tercihi Arda Turan oldu.

Okurların 1 numaralı tercihi Arda Turan oldu.

Ankette en çok oyu 1.060 kişiyle Arda Turan aldı. Katılımcıların yüzde 26,4'ü, milli takımın başında Shakhtar Donetsk'in genç teknik direktörünü görmek istediğini söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen, A Milli Takım'da 100 maça çıkan Turan, teknik direktörlüğe Eyüpspor'da başladı. Ukrayna'da çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğu yaşayan Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale de taşıdı.

Okurların tercihi, federasyonun gündemiyle de örtüşüyor. Basında çıkan haberlere göre TFF, Shakhtar'daki görevini sürdürürken milli takımı da çalıştırabileceği bir formülle Arda Turan'a teklif götürdü.

Fatih Terim ikinci, Pep Guardiola üçüncü sırada.

Fatih Terim ikinci, Pep Guardiola üçüncü sırada.

İkinci sırada 766 oy ve yüzde 19,1'lik payla Fatih Terim yer aldı. Milli takımı farklı dönemlerde çalıştıran ve EURO 2008'de yarı finale taşıyan deneyimli teknik adam, okurların gönlünde hâlâ güçlü bir yere sahip.

Üçüncü sırada ise 614 oyla Pep Guardiola var. Manchester City ile 2025-2026 sezonunun sonunda yollarını ayıran İspanyol teknik adamı, katılımcıların yüzde 15,3'ü milli takımın başında görmek istiyor.

Yılmaz Vural ile Aykut Kocaman'ın oyları neredeyse başa baş.

Yılmaz Vural ile Aykut Kocaman'ın oyları neredeyse başa baş.

Listenin devamında yerli teknik adamlar sıralandı. Yılmaz Vural 443 oyla (yüzde 11) dördüncü olurken, Aykut Kocaman 405 oyla (yüzde 10,1) beşinci sıraya yerleşti. Sergen Yalçın'ı ise 385 kişi (yüzde 9,6) tercih etti.

Milli takımı 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşıyan Şenol Güneş 268 oyda (yüzde 6,7) kaldı. Listenin son sırasında ise yalnızca 75 oyla (yüzde 1,9) Abdullah Avcı yer aldı.

TFF, 9 Ekim'de yaptığı açıklamayla Montella ile yola devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan milli takım, Uluslar Ligi'nde de oynadığı 4 maçın tamamını kaybetmişti.

"Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Arda Turan / 1.060 oy

2. Fatih Terim / 766 oy

3. Pep Guardiola / 614 oy

4. Yılmaz Vural / 443 oy

5. Aykut Kocaman / 405 oy

6. Sergen Yalçın / 385 oy

7. Şenol Güneş / 268 oy

8. Abdullah Avcı / 75 oy

Onedio'nun anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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