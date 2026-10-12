Fatih Terim de Guardiola da Geride Kaldı: Okurların Milli Takım İçin İstediği Teknik Direktör Belli Oldu

Ankette en çok oyu 1.060 kişiyle Arda Turan aldı. Katılımcıların yüzde 26,4'ü, milli takımın başında Shakhtar Donetsk'in genç teknik direktörünü görmek istediğini söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen, A Milli Takım'da 100 maça çıkan Turan, teknik direktörlüğe Eyüpspor'da başladı. Ukrayna'da çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğu yaşayan Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale de taşıdı.

Okurların tercihi, federasyonun gündemiyle de örtüşüyor. Basında çıkan haberlere göre TFF, Shakhtar'daki görevini sürdürürken milli takımı da çalıştırabileceği bir formülle Arda Turan'a teklif götürdü.