Fatih Terim de Guardiola da Geride Kaldı: Okurların Milli Takım İçin İstediği Teknik Direktör Belli Oldu
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Montella dönemi sona eren A Milli Takım'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Onedio'nun 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?' anketine 4 bin 16 kişi katıldı. Okurların bir numaralı tercihi, Fatih Terim'i de Pep Guardiola'yı da geride bıraktı.
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Okurların 1 numaralı tercihi Arda Turan oldu.
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Fatih Terim ikinci, Pep Guardiola üçüncü sırada.
Yılmaz Vural ile Aykut Kocaman'ın oyları neredeyse başa baş.
"Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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