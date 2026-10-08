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Faturayı Montella'ya Değil TFF'ye Kestiler: Milli Takımdaki Çöküşün Asıl Sorumlusu Belli Oldu

Faturayı Montella'ya Değil TFF'ye Kestiler: Milli Takımdaki Çöküşün Asıl Sorumlusu Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 12:23
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UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan A Milli Takım için Onedio okurlarına tek bir soru soruldu: Başarısızlığın asıl sebebi ne? 5-7 Ekim tarihleri arasında 2 bin 641 kişinin katıldığı ankette en çok oy, sahadaki isimlere değil federasyona gitti.

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Okurların yüzde 41'i faturayı TFF yönetimine kesti.

Okurların yüzde 41'i faturayı TFF yönetimine kesti.

Ankette en çok oyu 1.091 kişiyle 'TFF Yönetimi' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 41,3'ü, Uluslar Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan milli takımdaki tablonun asıl sorumlusu olarak federasyonu gördü.

Bu sonuç, tepkinin sahadaki teknik direktörden çok onu göreve getiren ve arkasında duran yönetime yöneldiğini gösteriyor. İtalya yenilgisinin ardından sosyal medyada da eleştirilerin odağında Montella'nın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vardı.

Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçından puan çıkaramamasının ardından Montella'ya ve futbolculara destek vereceklerini açıklamıştı. Federasyon, 2025 yazında İtalyan teknik adamın sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı.

Her 3 okurdan biri sorumlu olarak Montella'yı gösterdi.

Her 3 okurdan biri sorumlu olarak Montella'yı gösterdi.

İkinci sırada 885 oy ve yüzde 33,5'lik payla Montella yer aldı. TFF yönetimini ve Montella'yı seçenler bir araya geldiğinde, katılımcıların yaklaşık yüzde 75'inin faturayı yönetime ve teknik heyete kestiği görülüyor.

Montella ise İtalya yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, Dünya Kupası başarısının takımın dengelerini bozmuş olabileceğini söyledi. İtalyan teknik adam, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere karşın takımın birlik içinde olduğunu vurgulamıştı.

Basında TFF'nin Montella ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edilse de federasyondan bu yönde resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Futbolcuları suçlayanlar yüzde 18'de kaldı, "şanssızlık" diyen neredeyse yok.

Futbolcuları suçlayanlar yüzde 18'de kaldı, "şanssızlık" diyen neredeyse yok.

Ankette 478 kişi (yüzde 18,1) başarısızlığın asıl sebebini futbolcularda aradı. 'Rakiplerin çok güçlü olması' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 5,5'te kalırken, yalnızca 43 kişi (yüzde 1,6) sonucu şanssızlığa bağladı.

Oysa milli takımın grubu oldukça zorlu. Ay-yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele ediyor. Ancak okurların büyük çoğunluğu, 4 maçta hiç puan alınamamasını rakiplerin gücüyle açıklamaya ikna olmuş görünmüyor.

A Milli Takım, son olarak 2 Ekim'de Belçika'ya 3-0, 5 Ekim'de ise İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Anket sonuçları👇🏻

Anket sonuçları👇🏻

  • TFF Yönetimi: 1.091 oy (%41,3)

  • Montella: 885 oy (%33,5)

  • Futbolcular: 478 oy (%18,1)

  • Rakiplerin çok güçlü olması: 144 oy (%5,5)

  • Şanssızlık: 43 oy (%1,6)

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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