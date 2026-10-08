Faturayı Montella'ya Değil TFF'ye Kestiler: Milli Takımdaki Çöküşün Asıl Sorumlusu Belli Oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan A Milli Takım için Onedio okurlarına tek bir soru soruldu: Başarısızlığın asıl sebebi ne? 5-7 Ekim tarihleri arasında 2 bin 641 kişinin katıldığı ankette en çok oy, sahadaki isimlere değil federasyona gitti.
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Okurların yüzde 41'i faturayı TFF yönetimine kesti.
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Her 3 okurdan biri sorumlu olarak Montella'yı gösterdi.
Futbolcuları suçlayanlar yüzde 18'de kaldı, "şanssızlık" diyen neredeyse yok.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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