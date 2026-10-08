Faturayı Montella'ya Değil TFF'ye Kestiler: Milli Takımdaki Çöküşün Asıl Sorumlusu Belli Oldu

Ankette en çok oyu 1.091 kişiyle 'TFF Yönetimi' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 41,3'ü, Uluslar Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan milli takımdaki tablonun asıl sorumlusu olarak federasyonu gördü.

Bu sonuç, tepkinin sahadaki teknik direktörden çok onu göreve getiren ve arkasında duran yönetime yöneldiğini gösteriyor. İtalya yenilgisinin ardından sosyal medyada da eleştirilerin odağında Montella'nın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vardı.

Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçından puan çıkaramamasının ardından Montella'ya ve futbolculara destek vereceklerini açıklamıştı. Federasyon, 2025 yazında İtalyan teknik adamın sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı.