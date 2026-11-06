2027 Memur ve Emekli Maaşı Hesaplandı: Polis, Doktor, Öğretmen... Meslek Meslek Zam Senaryosu

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde emekli ve memur maaşını hesapladı. Erdursun'un hesabı, Ocak zammını belirleyen altı aylık enflasyon dilimine dayanıyor. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de yüzde 1,84, Ekim'de ise yüzde 2,58 olarak açıklanan aylık enflasyonun üzerine Kasım ve Aralık için aylık yüzde 0,90'lık bir varsayım eklendiğinde, altı aylık bileşik artış yaklaşık yüzde 10,24'e çıkıyor.

Bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yuvarlatılmış haliyle yüzde 10,5'lik bir artışa işaret ediyor. Örneğin bugün 23.552 lira aylık alan bir emekliye 2.472,96 lira zam yansıyacak ve yeni aylık 26.024,96 liraya yükselecek.

Erdursun, bu oranların kesinleşmiş rakamlar olmadığının altını çiziyor. Son karar, Kasım ve Aralık enflasyonunun gerçekleşen değerlerine göre şekillenecek. Aylık enflasyonun varsayımın üzerinde gelmesi, zam oranını da yukarı taşıyacak.