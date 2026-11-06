2027 Memur ve Emekli Maaşı Hesaplandı: Polis, Doktor, Öğretmen... Meslek Meslek Zam Senaryosu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için tahminler netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ekim enflasyonunun açıklanmasının ardından yaptığı hesaplamada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,5 civarında bir artış öngördü. SGK uzmanı Erdursun, en düşük emeklli maaşıyla birlikte memurun zam oranını da tek tek hesapladı.
Popüler Anketler 🤔
2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
2027 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur maaşı ne kadar olacak?
Meslek meslek 2027 maaş senaryoları.
Memur ve emekli maaşı ne zaman belli olacka?
Altı aylık tablo, Aralık enflasyonunun Ocak 2027'nin başında açıklanmasıyla netlik kazanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın