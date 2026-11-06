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2027 Memur ve Emekli Maaşı Hesaplandı: Polis, Doktor, Öğretmen... Meslek Meslek Zam Senaryosu

2027 Memur ve Emekli Maaşı Hesaplandı: Polis, Doktor, Öğretmen... Meslek Meslek Zam Senaryosu

memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 11:16
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Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için tahminler netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ekim enflasyonunun açıklanmasının ardından yaptığı hesaplamada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,5 civarında bir artış öngördü. SGK uzmanı Erdursun, en düşük emeklli maaşıyla birlikte memurun zam oranını da tek tek hesapladı.

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2027 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2027 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde emekli ve memur maaşını hesapladı. Erdursun'un hesabı, Ocak zammını belirleyen altı aylık enflasyon dilimine dayanıyor. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de yüzde 1,84, Ekim'de ise yüzde 2,58 olarak açıklanan aylık enflasyonun üzerine Kasım ve Aralık için aylık yüzde 0,90'lık bir varsayım eklendiğinde, altı aylık bileşik artış yaklaşık yüzde 10,24'e çıkıyor.

Bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yuvarlatılmış haliyle yüzde 10,5'lik bir artışa işaret ediyor. Örneğin bugün 23.552 lira aylık alan bir emekliye 2.472,96 lira zam yansıyacak ve yeni aylık 26.024,96 liraya yükselecek.

Erdursun, bu oranların kesinleşmiş rakamlar olmadığının altını çiziyor. Son karar, Kasım ve Aralık enflasyonunun gerçekleşen değerlerine göre şekillenecek. Aylık enflasyonun varsayımın üzerinde gelmesi, zam oranını da yukarı taşıyacak.

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gündemdeki en büyük soru, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkıp çıkmayacağı. Erdursun'un hesabına göre 23.552 lira alan bir emeklinin zamlı aylığı 26.024,96 liraya ulaştıktan sonra 30 bin liraya erişmek için 3.975,04 liralık ek ödeme gerekiyor. Bu tutar, zamlı aylığın yaklaşık yüzde 15,27'sine denk geliyor. Enflasyon zammıyla birlikte toplam artış ise yaklaşık yüzde 27,38'i buluyor.

Ancak Erdursun, en düşük aylığın 30 bin liraya çekilmesinin herkese aynı oranda refah payı verileceği anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Hükümet yalnızca alt sınırı yükseltebilir, farklı gruplara farklı oranlar uygulayabilir ya da genel bir ilave artışa gidebilir.

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5'lik artışa enflasyon farkı eklendiğinde yaklaşık yüzde 8,5'lik bir zam öngörülüyor. Buna göre 31.527 lira alan bir memur emeklisinin aylığı 34.206,80 liraya yükselecek. Erdursun, 2008 Ekim'inden önce göreve başlayanların 5434, sonrasında başlayanların ise 5510 sayılı kanuna tabi olduğunu, bu nedenle hesaplamaların statüye göre farklılaşabileceğini belirtiyor. 5510 kapsamındakiler için dile getirilen 26 bin liralık taban beklentisi de mevcut zam oranlarının doğal sonucu değil, ayrı bir düzenleme gerektiriyor.

Meslek meslek 2027 maaş senaryoları.

Meslek meslek 2027 maaş senaryoları.

Özgür Erdursun'un memur maaş hesabı şöyle:

Şube Müdürü (1/4): Bugünkü net maaşı 107.110,00 TL iken, %8,5'lik zamla 116.214,35 TL’ye; ek %15,27'lik varsayımsal artışla birlikte ise toplam 133.960,28 TL’ye ulaşıyor.

Memur, üniversite mezunu (9/1): Mevcut 73.070,00 TL olan maaşı, %8,5 artışla 79.280,95 TL’ye ve ek artış senaryosuyla 91.387,15 TL seviyesine çıkıyor.

Baş Öğretmen (1/4): 92.166,00 TL olan net maaş, %8,5 zamla 100.000,11 TL'yi bulurken; ek refah varsatımıyla 115.270,13 TL oluyor.

Öğretmen (1/4): 83.254,00 TL'den %8,5 oranla 90.330,59 TL’ye, ek artışla beraber 104.124,07 TL’ye yükseliyor.

Başkomiser (3/1): 101.242,00 TL olan maaş, %8,5 artışla 109.847,57 TL'ye, ilave senaryoyla 126.621,29 TL'ye ulaşıyor.

Polis memuru (8/1): 92.618,00 TL olan mevcut ödeme, %8,5'lik oranla 100.490,53 TL’ye ve toplamda 115.835,43 TL seviyesine tırmanıyor.

Uzman doktor (1/4): 170.730,00 TL olan net tutar, %8,5 zamla 185.242,05 TL'ye, ek senaryo ile 213.528,51 TL’ye yükseliyor.

Hemşire, üniversite mezunu (5/1): 84.845,00 TL'den %8,5 artışla 92.056,82 TL'ye ve nihai olarak 106.113,90 TL’ye ulaşıyor.

Mühendis (1/4): 109.185,00 TL olan maaş, %8,5 zamla 118.465,72 TL'ye ve ek senaryo dahilinde 136.555,44 TL seviyesine çıkıyor.

Teknisyen, lise mezunu (11/1): 75.877,00 TL olan net rakam, %8,5 artışla 82.326,54 TL'ye ve toplamda 94.897,81 TL'ye yükseliyor.

Profesör (1/4): 153.208,00 TL olan maaş, %8,5 zamla 166.230,68 TL'ye, ek artış senaryosuyla ise 191.614,10 TL'ye ulaşıyor.

Araştırma görevlisi (7/1): 102.779,00 TL olan mevcut net maaş, %8,5 artışla 111.515,21 TL'ye ve ilave artışla 128.543,59 TL seviyesine geliyor.

Vaiz (1/4): 86.983,00 TL'den %8,5 oranla 94.376,55 TL'ye, ek senaryo ile 108.787,85 TL’ye yükseliyor.

Avukat (1/4): 102.135,00 TL olan net maaş, %8,5 artışla 110.816,47 TL'ye, ek artışla beraber 127.738,15 TL’ye ulaşıyor.

Memur ve emekli maaşı ne zaman belli olacka?

Altı aylık tablo, Aralık enflasyonunun Ocak 2027'nin başında açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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