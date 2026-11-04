2027 Emekli Maaşında 27 Kasım İşaret Edildi

Kaynakların aktardığına göre üzerinde çalışılan iki ayrı ek ödeme seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki tüm emeklileri kapsayacak bir refah payı ya da seyyanen zam. İkincisi ise doğrudan en düşük emekli aylığını alanlara yönelik bir iyileştirme.

En düşük aylıkla geçinen emekli sayısı 5 milyon 17 bin olarak açıklanıyor. Yaklaşık 18 milyonluk emekli nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan bu grup, olası düzenlemeden en çok etkilenecek kesim olarak öne çıkıyor.