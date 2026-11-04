2027 Emekli Maaşında 27 Kasım İşaret Edildi
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Ocak 2027 zammını bekleyen yaklaşık 18 milyon emekli için kulislerden yeni bir takvim bilgisi geldi. AK Parti kaynaklarına göre emekli maaşlarına yönelik düzenleme, 27 Kasım'da tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in gündemine taşınacak. Masada yalnızca enflasyon farkı değil, refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de bulunuyor.
2027 emekli maaşı için 27 Kasım işaret edildi.
En düşük emekli aylığı için masadaki formül.
Çalışan emekliden 65 yaş üstüne kadar her grup ayrı ayrı ele alınacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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