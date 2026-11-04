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2027 Emekli Maaşında 27 Kasım İşaret Edildi

2027 Emekli Maaşında 27 Kasım İşaret Edildi

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 11:28
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Ocak 2027 zammını bekleyen yaklaşık 18 milyon emekli için kulislerden yeni bir takvim bilgisi geldi. AK Parti kaynaklarına göre emekli maaşlarına yönelik düzenleme, 27 Kasım'da tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in gündemine taşınacak. Masada yalnızca enflasyon farkı değil, refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de bulunuyor.

Kaynak: Habertürk/Buse Gençtürk

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2027 emekli maaşı için 27 Kasım işaret edildi.

2027 emekli maaşı için 27 Kasım işaret edildi.

TBMM'de 2027 bütçesinin görüşmeleri 27 Kasım'da sona erecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre emekli aylıklarına ilişkin yasal düzenleme, bu yoğun mesainin hemen ardından Meclis'e sunulacak.

Takvim, ocak ayında hesaplara yatacak maaşların ne zaman netleşeceği açısından kritik önem taşıyor. Emekliler, yeni yıl öncesinde hangi formülün uygulanacağını öğrenmek için Meclis'ten gelecek teklifi bekliyor.

Bugüne kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranı kadar artırılıyordu. Kulislerde konuşulan yeni formül ise bu uygulamanın üzerine ek bir artış koymayı hedefliyor.

En düşük emekli aylığı için masadaki formül.

En düşük emekli aylığı için masadaki formül.

Kaynakların aktardığına göre üzerinde çalışılan iki ayrı ek ödeme seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki tüm emeklileri kapsayacak bir refah payı ya da seyyanen zam. İkincisi ise doğrudan en düşük emekli aylığını alanlara yönelik bir iyileştirme.

En düşük aylıkla geçinen emekli sayısı 5 milyon 17 bin olarak açıklanıyor. Yaklaşık 18 milyonluk emekli nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan bu grup, olası düzenlemeden en çok etkilenecek kesim olarak öne çıkıyor.

Çalışan emekliden 65 yaş üstüne kadar her grup ayrı ayrı ele alınacak.

Çalışan emekliden 65 yaş üstüne kadar her grup ayrı ayrı ele alınacak.

Hazırlıkta emekliler tek kalemde değerlendirilmeyecek. Çalışmaya devam eden emekliler, 65 yaş üzerindeki çalışan ve çalışmayan emekliler, yüksek prim gün sayısıyla emekli olanlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ayrı hesaplamalar yapılacağı belirtiliyor.

Bağ-Kur'lular açısından uzun süredir gündemde olan 7200 gün meselesinde ise beklenen haber gelmedi. AK Parti kaynakları, Bağ-Kur emeklilerinin prim gün sayısının 7200 güne eşitlenmesine yönelik şu an için bir çalışma bulunmadığını ifade etti.

Aralık ayı çalışanlar için de hareketli geçecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralıkta toplanacak, bu yıl işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin de artırılması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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