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Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Buluşunu Atatürk Fotoğrafıyla Birlikte Uzaya Gönderdi!

Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Buluşunu Atatürk Fotoğrafıyla Birlikte Uzaya Gönderdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 14:08

Tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzaya çıktı.  Bu uzay yolculuğunda tarihi bir an yaşandı. MIT'de çalışan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, meme kanserini erken teşhis eden buluşunu Atatürk fotoğrafıyla birlikte uzaya gönderdi. Dağdeviren, 'İstikbal Göklerdedir' sözünü hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e dair bir de paylaşımda bulundu.

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Canan Dağdeviren'den tarihi an.

Canan Dağdeviren'den tarihi an.

Dünya tarihinde ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir uzay ekibi, uzay yolculuğuna çıktı. Ünlü isimlerin katıldığı bu uzay yolculuğuna Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ise buluşuyla damgasını vurdu. 

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya gönderdi. Elektronik sütyen şeklinde tasarlanan bu cihaz, meme kanserini erken teşhis etmeyi sağlıyor. Ayrıca meme kanserine yakalanan kadınlarda kanser tedavisi de bu cihaz sayesinde mümkün oluyor.

Dağdeviren, bu önemli buluşunu uzaya gönderirken Atatürk'ü de unutmadı. Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte cihazını uzaya gönderen Dağdeviren, 'tarihe not düşülsün.' dedi.

"Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak..."

"Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak..."
twitter.com

"Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet."

"Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet."
twitter.com

Bu anlamlı sözlerin ardından Dağdeviren Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü paylaşmayı da ihmal etmedi.

Canan Dağdeviren'i yakından tanıyalım;

Canan Dağdeviren'i yakından tanıyalım;

Canan Dağdeviren, malzeme bilimi, fizik mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği alanlarında uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab'de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörü olarak görev yapıyor. 

Dağdeviren, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı. Harvard Üniversitesi'nin prestijli Junior Fellow programına seçilen ilk Türk bilim insanı oldu. Lisans eğitimini Hacettepe'de tamamlayan Dağdeviren, Illinois Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora yaptı. Daha sonra kimya, fizik, elektronik gibi alanları harmanlayarak multidisipliner bir yaklaşım geliştirdi.

Giyilebilir kalp pili, cilt kanseri teşhis cihazı, giyilebilir ultrasonik sütyen...Dağdeviren bugüne kadar sağlık alanında pek çok başarılı buluş gerçekleştirdi.

Meme kanserinden hayatını kaybeden teyzesinin anısına giyilebilir ultrason cihazı geliştiren Dağdeviren, bu buluşuyla radyasyonsuz bir şekilde tarama yapılmasını sağladı. Bu cihaz sayesinde çapı 0,3 santimetreye kadar olan kistleri tespit edilebiliyor. Mamografi yaygın bir yöntem olsa da kadınlar, mamografi işlemlerini pek sık uygulamıyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 55’i iki mamografi arasında kansere yakalanıyor. Dağdeviren'in buluşu ise kadınların günlük olarak tarama yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, meme üzerinde baskı yapmıyor ve herhangi bir sütyenin içine koyularak kullanılabiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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