Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Buluşunu Atatürk Fotoğrafıyla Birlikte Uzaya Gönderdi!

Canan Dağdeviren, malzeme bilimi, fizik mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği alanlarında uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab'de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörü olarak görev yapıyor.

Dağdeviren, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı. Harvard Üniversitesi'nin prestijli Junior Fellow programına seçilen ilk Türk bilim insanı oldu. Lisans eğitimini Hacettepe'de tamamlayan Dağdeviren, Illinois Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora yaptı. Daha sonra kimya, fizik, elektronik gibi alanları harmanlayarak multidisipliner bir yaklaşım geliştirdi.

Giyilebilir kalp pili, cilt kanseri teşhis cihazı, giyilebilir ultrasonik sütyen...Dağdeviren bugüne kadar sağlık alanında pek çok başarılı buluş gerçekleştirdi.

Meme kanserinden hayatını kaybeden teyzesinin anısına giyilebilir ultrason cihazı geliştiren Dağdeviren, bu buluşuyla radyasyonsuz bir şekilde tarama yapılmasını sağladı. Bu cihaz sayesinde çapı 0,3 santimetreye kadar olan kistleri tespit edilebiliyor. Mamografi yaygın bir yöntem olsa da kadınlar, mamografi işlemlerini pek sık uygulamıyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 55’i iki mamografi arasında kansere yakalanıyor. Dağdeviren'in buluşu ise kadınların günlük olarak tarama yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, meme üzerinde baskı yapmıyor ve herhangi bir sütyenin içine koyularak kullanılabiliyor.