Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Buluşunu Atatürk Fotoğrafıyla Birlikte Uzaya Gönderdi!
Tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzaya çıktı. Bu uzay yolculuğunda tarihi bir an yaşandı. MIT'de çalışan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, meme kanserini erken teşhis eden buluşunu Atatürk fotoğrafıyla birlikte uzaya gönderdi. Dağdeviren, 'İstikbal Göklerdedir' sözünü hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e dair bir de paylaşımda bulundu.
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Canan Dağdeviren'den tarihi an.
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"Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak..."
"Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet."
Canan Dağdeviren'i yakından tanıyalım;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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