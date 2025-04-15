Kabataş Lisesi'nden Cemil Türk, Yazdığı Makaleyle Harvard'da Yarışma Kazanan İlk Türk Oldu
Harvard'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasında bu sene göğsümüz kabardı. Kabataş Lisesi öğrencisi Cemil Türk, Harvard'ın yarışmasını kazanan ilk Türk oldu. Lise öğrencisi Cemil Türk, 'orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini' konu alan bir makale kaleme aldı.
Kaynak: Hürriyet / Melike Çalkap
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Lise öğrencisi Cemil Türk'ten büyük başarı!
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Cemil Türk'ün yazmış olduğu makale, Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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