Kabataş Lisesi'nden Cemil Türk, Yazdığı Makaleyle Harvard'da Yarışma Kazanan İlk Türk Oldu

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın aktardığına göre, Kabataş Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Cemil Türk, bu sene Harvard'ın lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmaya katıldı. Türk, bugüne kadar yalnızca ABD ve Asya'dan katılan lise öğrencilerinin kazandığı bu yarışmayı kazanan ilk Türk oldu.

Söz konusu Liseler Arası Uluslararası Ekonomi Makalesi Yarışması (High School International Economics Essay Competition -HIEEC) ilk kez 2018 yılında HARVARD Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Harvard Ekonomi Topluluğu'nun ortak çalışmasıyla düzenlenmişti. Yarışma, lise öğrencilerinin katıldığı dünya çapında en önemli akademik platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Yarışmada seçilen en iyi 15 makale ise jüri tarafından değerlendiriliyor. Finale kalan 15 makale arasından da yalnızca 3 tane kazanan isim belirleniyor.

Cemil Türk Kimdir?

Cemil Türk, Harvard'ın düzenlediği makale yarışmasını kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti. Kabataş Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Türk, Mardin'de doğup büyüdü. Anne ve babası sınıf öğretmeni olan Türk, üniversite eğitimini ise Harvard ya da Yale Üniversitesi’nde uluslararası politika, ekonomi ya da felsefe alanlarında almayı düşünüyor.

Cemil Türk, kaleme aldığı 1500 kelimelik makalesini yaklaşık 2 haftada hazırladığını ve yazımında edebi bir dil kullandığını belirtiyor. Melike Çalkap'ın aktardığına göre Türk, 'Ekonominin sadece sayılardan ibaret olmadığını, insana ve topluma nasıl etki ettiğini göstermek istedim. Yarışmanın önergesinde orta gelirli bir ülkeyi ele almamız istenmişti. Bu nedenle Yeni Zelanda, Zimbabve ve Brezilya örneklerini ele aldım.' diyor.