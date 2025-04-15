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Kabataş Lisesi'nden Cemil Türk, Yazdığı Makaleyle Harvard'da Yarışma Kazanan İlk Türk Oldu

Kabataş Lisesi'nden Cemil Türk, Yazdığı Makaleyle Harvard'da Yarışma Kazanan İlk Türk Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 13:18

Harvard'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasında bu sene göğsümüz kabardı. Kabataş Lisesi öğrencisi Cemil Türk, Harvard'ın yarışmasını kazanan ilk Türk oldu. Lise öğrencisi Cemil Türk, 'orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini' konu alan bir makale kaleme aldı.

Kaynak: Hürriyet / Melike Çalkap

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Lise öğrencisi Cemil Türk'ten büyük başarı!

Lise öğrencisi Cemil Türk'ten büyük başarı!

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın aktardığına göre, Kabataş Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Cemil Türk, bu sene Harvard'ın lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmaya katıldı. Türk, bugüne kadar yalnızca ABD ve Asya'dan katılan lise öğrencilerinin kazandığı bu yarışmayı kazanan ilk Türk oldu.

Söz konusu Liseler Arası Uluslararası Ekonomi Makalesi Yarışması (High School International Economics Essay Competition -HIEEC) ilk kez 2018 yılında HARVARD Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Harvard Ekonomi Topluluğu'nun ortak çalışmasıyla düzenlenmişti. Yarışma, lise öğrencilerinin katıldığı dünya çapında en önemli akademik platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Yarışmada seçilen en iyi 15 makale ise jüri tarafından değerlendiriliyor. Finale kalan 15 makale arasından da yalnızca 3 tane kazanan isim belirleniyor.

Cemil Türk Kimdir?

Cemil Türk, Harvard'ın düzenlediği makale yarışmasını kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti. Kabataş Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Türk,  Mardin'de doğup büyüdü. Anne ve babası sınıf öğretmeni olan Türk, üniversite eğitimini ise Harvard ya da Yale Üniversitesi’nde uluslararası politika, ekonomi ya da felsefe alanlarında almayı düşünüyor.

Cemil Türk, kaleme aldığı 1500 kelimelik makalesini yaklaşık 2 haftada hazırladığını ve yazımında edebi bir dil kullandığını belirtiyor. Melike Çalkap'ın aktardığına göre Türk, 'Ekonominin sadece sayılardan ibaret olmadığını, insana ve topluma nasıl etki ettiğini göstermek istedim. Yarışmanın önergesinde orta gelirli bir ülkeyi ele almamız istenmişti. Bu nedenle Yeni Zelanda, Zimbabve ve Brezilya örneklerini ele aldım.' diyor.

Cemil Türk'ün yazmış olduğu makale, Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanacak.

Cemil Türk'ün yazmış olduğu makale, Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanacak.

Cemil Türk, her yıl yaklaşık 400-500 tane makalenin değerlendirildiğini ve daha önce de Türkiye'den katılım olduğunu ancak kimsenin kazanan ilk 3 isim arasına giremediğini aktarıyor. Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni Özgen Yıldırımtaş da 'Bu tarz bir incelemenin bu yaş grubundaki bir öğrenci için oldukça zor olması beklenir, ancak Cemil ilgi duyduğu bu alanda kendini çok ciddi bir şekilde geliştirmeyi başardı. Cemil’in beşeri bilimler alanında elde ettiği bu başarı ve bu alanda başarıya ulaşan ilk Türk olması önemli. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer veriyor.

Seninle gurur duyuyoruz Cemil Türk, başarıların daim olsun!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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