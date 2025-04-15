65 Yıl Sonra Türkiye'ye Dönmeye Hazırlanan Marcus Aurelius Heykeli Neden Bu Kadar Önemli?

Asıl ismi Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus olan Marcus Aurelius, 26 Nisan 121'de Roma'da dünyaya geldi. Stoacı bir filozof olarak tanınan Aurelius, Roma İmparatorluğu'nun Altın Çağı'nı sembolize eden bir figür oldu. Aurelius, Nerva-Antoninus hanedanının bir üyesiydi. Praetor Marcus Annius Verus ve Domitia Calvilla'nın oğlu olan Aurelius, İmparator Trajan ve Hadrianus ile de akrabaydı.

Marcus, 3 yaşındayken babasını kaybetti. Hadrianus'un evlatlık oğlu Aelius Caesar ise 138 yılında öldü. Hadrianus, Marcus'un amcası Antoninus Pius'u yeni varisi olarak evlat edindi. Antoninus da Marcus'u ve Aelius'un oğlu Lucius'u evlat edindi.

Hadrianus'un o yıl ölmesiyle ve Antoninus imparator oldu. Haliyle Marcus, tahtın yeni varisi oldu. Görevine hazırlanmak için çalışmalara başlayan Marcus, Latince ve Yunanca eğitimleri aldı.

Marcus'un tahta geçişi ise 161 yılında oldu. Antoninus öldükten sonra Marcus, Lucius Aurelius Verus adını alan üvey kardeşiyle birlikte tahta geçti.