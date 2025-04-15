65 Yıl Sonra Türkiye'ye Dönmeye Hazırlanan Marcus Aurelius Heykeli Neden Bu Kadar Önemli?
Türkiye, tarih açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında. Bu topraklarda bugüne kadar onlarca medeniyet kuruldu, milyonlarca insan yaşadı, geriye ise tarihi zenginlikleri kaldı. Gelin görün ki sahip olduğumuz birbirinden değerli tarihi ögeler, zaman içerisinde yurt dışına kaçırıldı.
Kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, şimdilerde ana vatanına dönmeye hazırlanıyor. Bu haber, ülkemizde büyük bir sevinçle karşılandı. Peki Marcus Aurelius kimdir ve neden bu kadar önemli?
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65 yıl sonra anavatanına, Türkiye'ye dönüyor.
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Peki kimdir bu Marcus Aurelius?
Roma'nın Beş İyi İmparatoru'nun sonuncusu: Marcus Aurelius
Bugüne kadar en iyi korunagelmiş Roma Dönemi tiyatrosu Aspendos, Marcus Aurelius döneminde yapıldı.
Seni merakla bekliyoruz Marcus Aurelius!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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