8 Bin Kişiyi Sahte Bir Salgınla Kurtaran Doktorun Hikayesi: Eugene Lazowski
8 Bin Kişiyi Sahte Bir Salgınla Kurtaran Doktorun Hikayesi: Eugene Lazowski
Savaş zamanı kahramanlıklar bazen sessiz, görünmez ve tıbbi bir iğne ucunda yazılır. Polonyalı doktor Eugene Lazowski, tarihe adını binlerce hayat kurtararak yazdıranlardan biri. Küçük bir kasabada başlayan bu tıbbi hile, Almanya’nın hijyen takıntısını zekice kullanan bir planın parçasıydı. Nazi askerleri tifüsten öyle korkuyordu ki test sonuçlarıyla oynanmış bir salgın bile onları geri püskürtmeye yetti. Lazowski, her ne kadar görünmez savaşlar vermiş olsa da ardında çok gerçek bir mucize bıraktı.
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Her şey bir enjeksiyonla başladı ama bu sıradan bir tedavi değildi.
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Bu sadece bir hastalık oyunu değildi, yaşam savaşıydı.
Savaştan sonra da durmadı, hikayesi yıllar geçtikçe büyüdü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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