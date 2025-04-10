8 Bin Kişiyi Sahte Bir Salgınla Kurtaran Doktorun Hikayesi: Eugene Lazowski

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya, Nazi işgalindeyken doktor Eugene Lazowski bir seçim yaptı: Ya korkup sessiz kalacaktı ya da zekasını insanlık için kullanacaktı. Tıp fakültesinden arkadaşı Dr. Stanisław Matulewicz'in bir keşfini temel alarak, Proteus adlı bir bakteriyi kullanan Lazowski, sağlıklı insanlara bu bakteriyi enjekte etmeye başladı.

Bu yöntem, kişilerin vücutlarında tifüs hastalığına benzer tepkiler yaratıyor ama hastalığın kendisini taşımıyordu yani insanlar hasta değildi ama testler onların hasta olduğunu gösteriyordu. Bu küçük ama dahiyane müdahale ile kasabada sahte bir tifüs salgını başlatıldı ve Alman askerleri bölgeyi derhal karantinaya aldı. Sonuç? Yaklaşık 8 bin kişi, bu salgın sayesinde toplama kamplarına gönderilmekten kurtuldu.