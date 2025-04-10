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8 Bin Kişiyi Sahte Bir Salgınla Kurtaran Doktorun Hikayesi: Eugene Lazowski

8 Bin Kişiyi Sahte Bir Salgınla Kurtaran Doktorun Hikayesi: Eugene Lazowski

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 14:34

Savaş zamanı kahramanlıklar bazen sessiz, görünmez ve tıbbi bir iğne ucunda yazılır. Polonyalı doktor Eugene Lazowski, tarihe adını binlerce hayat kurtararak yazdıranlardan biri. Küçük bir kasabada başlayan bu tıbbi hile, Almanya’nın hijyen takıntısını zekice kullanan bir planın parçasıydı. Nazi askerleri tifüsten öyle korkuyordu ki test sonuçlarıyla oynanmış bir salgın bile onları geri püskürtmeye yetti. Lazowski, her ne kadar görünmez savaşlar vermiş olsa da ardında çok gerçek bir mucize bıraktı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şey bir enjeksiyonla başladı ama bu sıradan bir tedavi değildi.

Her şey bir enjeksiyonla başladı ama bu sıradan bir tedavi değildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya, Nazi işgalindeyken doktor Eugene Lazowski bir seçim yaptı: Ya korkup sessiz kalacaktı ya da zekasını insanlık için kullanacaktı. Tıp fakültesinden arkadaşı Dr. Stanisław Matulewicz'in bir keşfini temel alarak, Proteus adlı bir bakteriyi kullanan Lazowski, sağlıklı insanlara bu bakteriyi enjekte etmeye başladı. 

Bu yöntem, kişilerin vücutlarında tifüs hastalığına benzer tepkiler yaratıyor ama hastalığın kendisini taşımıyordu yani insanlar hasta değildi ama testler onların hasta olduğunu gösteriyordu. Bu küçük ama dahiyane müdahale ile kasabada sahte bir tifüs salgını başlatıldı ve Alman askerleri bölgeyi derhal karantinaya aldı. Sonuç? Yaklaşık 8 bin kişi, bu salgın sayesinde toplama kamplarına gönderilmekten kurtuldu.

Bu sadece bir hastalık oyunu değildi, yaşam savaşıydı.

Bu sadece bir hastalık oyunu değildi, yaşam savaşıydı.

Lazowski'nin hikayesi yalnızca bu tıbbi aldatmacayla sınırlı değildi. Evinin arkasındaki Yahudi gettosuna gizlice ilaç ulaştırarak, tedaviye ulaşamayan yüzlerce insanın yardımına koştu. Üstelik bu yardımın bedeli ölümdü çünkü o dönemde Polonyalıların Yahudilere yardım etmesi idamla cezalandırılıyordu.

Fakat Lazowski için mesele basitti. Ya insan kalacaktı ya da gözlerini kapatacaktı. O bir doktor olarak yeminini bozmadı, insanlık onurunu kaybetmedi ve ölümü göze alarak yaşam dağıttı.

Savaştan sonra da durmadı, hikayesi yıllar geçtikçe büyüdü.

Savaştan sonra da durmadı, hikayesi yıllar geçtikçe büyüdü.

1958’de Amerika’ya göç eden Lazowski, burada tıbbi kariyerine devam etti ve pediatri profesörü olarak yüzlerce öğrenci yetiştirdi. “Prywatna wojna” (Benim Özel Savaşım) adını verdiği bir anı kitabı kaleme aldı ve hem savaşın hem de tıbbın karanlıkla nasıl baş edebileceğini anlattı. 

2001 yılında hakkında bir belgesel çekilmeye başlandı, ancak tamamlandığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yine de bu, Lazowski’nin hikayesini silmeye yetmedi çünkü onun mücadelesi, en çok da sessizce kurtardığı insanların hafızasında yaşamaya devam ediyor. 2006 yılında, kızıyla birlikte yaşadığı Oregon’da hayata gözlerini yumdu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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