Tuvaletin tavanından tahtaları sökerek kendisine küçük bir sal yaptı. Cebinde bulduğu bir kutu sardalya ve bir kutu kolayla vücudunu ayakta tutmaya çalıştı. Dalgıç ceketi bulup üzerini örttü, vücut ısısını korumaya çalıştı.

Sardalya konservesini açtı, bir kutu kola içti. Kerevitler vücudunu kemiriyordu; kollarında, bacaklarında canlı canlı izlerini hissediyordu ama hayatta kalmak istiyordu.

Suya her daldığında tuzlu su içiyor, dili kabarıyor, boğazı yanıyordu. Etrafta hiç hava kalmamıştı, güvenli hava cebine dönmek için koridora halat bağladı. Hangi kapı nereye açılıyor bilmiyordu; motor odası mı, soğuk depo mu, yemek alanı mı... Yanlış bir kapıda sıkışırsan, sonsuza kadar kaybolursun diyordu kendine.