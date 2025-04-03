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Denizin 30 Metre Altında Ters Dönmüş Bir Gemide 3 Gün Hayatta Kalan Adam: Harrison Okene

Denizin 30 Metre Altında Ters Dönmüş Bir Gemide 3 Gün Hayatta Kalan Adam: Harrison Okene

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 17:32

Harrison Okene o sabah, diğer sabahlardan farksız başlamıştı. Nijerya açıklarında bulunan Jascon-4 adlı römorkör gemisinde aşçı olarak çalışan 29 yaşındaki Okene, sadece üç gün sonra izne ayrılacaktı ve aklında tatil hayalleri vardı. Duasını etmiş, henüz sadece iç çamaşırlarıyla banyoya girmişti ki dev bir dalga gemiyi alabora etti. Tuvalet ters dönmüştü, tavandaki klozet yere düşerek başına çarptı, ışıklar gitti ve her yer zifiri karanlığa büründü. Ne olduğunu anlayamadan, kendisini suyla dolan bir metal tabutun içinde buldu.

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Çıkışa yönelmek yerine, içgüdüleriyle bambaşka bir kapıya yüzdü ve bu karar hayatını kurtardı.

Çıkışa yönelmek yerine, içgüdüleriyle bambaşka bir kapıya yüzdü ve bu karar hayatını kurtardı.

İlk panik anından sonra geminin içinde yönünü bulmak neredeyse imkânsızdı. Her şey ters dönmüştü: dümen aşağıda, pervaneler yukarıdaydı. Su seviyesi hızla yükselirken bir çıkış kapağına ulaşmaya çalışan birkaç mürettebatla karşılaştı. 

Beklemek yerine, içgüdüsel olarak başka bir yöne yüzdü. Güçlü su akımı onu mühendis kabinine ait başka bir tuvalete sürükledi. Şans eseri kapı kapalıydı ve içeride bir hava cebi oluşmuştu. Bu küçük detay, onun mucizevi şekilde hayatta kalmasını sağlayacaktı.

Okene, karanlıkta yönünü kaybetti ama umudunu değil.

Okene, karanlıkta yönünü kaybetti ama umudunu değil.

Tuvaletin tavanından tahtaları sökerek kendisine küçük bir sal yaptı. Cebinde bulduğu bir kutu sardalya ve bir kutu kolayla vücudunu ayakta tutmaya çalıştı. Dalgıç ceketi bulup üzerini örttü, vücut ısısını korumaya çalıştı. 

Sardalya konservesini açtı, bir kutu kola içti. Kerevitler vücudunu kemiriyordu; kollarında, bacaklarında canlı canlı izlerini hissediyordu ama hayatta kalmak istiyordu.

Suya her daldığında tuzlu su içiyor, dili kabarıyor, boğazı yanıyordu. Etrafta hiç hava kalmamıştı, güvenli hava cebine dönmek için koridora halat bağladı. Hangi kapı nereye açılıyor bilmiyordu; motor odası mı, soğuk depo mu, yemek alanı mı... Yanlış bir kapıda sıkışırsan, sonsuza kadar kaybolursun diyordu kendine.

Tam umutların tükenmeye başladığı anda karanlıkta bir ışık yansıması gördü.

Tam umutların tükenmeye başladığı anda karanlıkta bir ışık yansıması gördü.

İlkinde kaçırdı ama ikinci denemede yönünü doğru buldu. Bir dalgıç gemiye konum işareti yerleştirmek üzere oradaydı. Elini uzattı ve dalgıç, onu cansız sanarak rapor verdi ta ki Okene’nin eli onu kavrayana kadar. 

Yüzeye doğrudan çıkarılamayacak kadar uzun süre su altında kalmıştı, bu yüzden üç gün boyunca basınç odasında kaldı. Tüm yaşamsal değerleri normaldi, bu da tıpkı yaşaması gibi imkansıza yakındı.

O olaydan sonra hayatı kolay olmadı.

O olaydan sonra hayatı kolay olmadı.

Eşiyle ayrıldı, depresyona girdi ama sonra kararını verdi, korkularıyla yüzleşecekti. Bugün ise kendisi profesyonel bir dalgıç. Günde 50 metreye kadar iniyor. Yeni bir ailesi var ve hala suyu seviyor. Kendisi 'Tanrı'nın bir amacı vardı' diyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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