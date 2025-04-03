Denizin 30 Metre Altında Ters Dönmüş Bir Gemide 3 Gün Hayatta Kalan Adam: Harrison Okene
Denizin 30 Metre Altında Ters Dönmüş Bir Gemide 3 Gün Hayatta Kalan Adam: Harrison Okene
Harrison Okene o sabah, diğer sabahlardan farksız başlamıştı. Nijerya açıklarında bulunan Jascon-4 adlı römorkör gemisinde aşçı olarak çalışan 29 yaşındaki Okene, sadece üç gün sonra izne ayrılacaktı ve aklında tatil hayalleri vardı. Duasını etmiş, henüz sadece iç çamaşırlarıyla banyoya girmişti ki dev bir dalga gemiyi alabora etti. Tuvalet ters dönmüştü, tavandaki klozet yere düşerek başına çarptı, ışıklar gitti ve her yer zifiri karanlığa büründü. Ne olduğunu anlayamadan, kendisini suyla dolan bir metal tabutun içinde buldu.
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Çıkışa yönelmek yerine, içgüdüleriyle bambaşka bir kapıya yüzdü ve bu karar hayatını kurtardı.
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Okene, karanlıkta yönünü kaybetti ama umudunu değil.
Tam umutların tükenmeye başladığı anda karanlıkta bir ışık yansıması gördü.
O olaydan sonra hayatı kolay olmadı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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