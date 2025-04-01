24 Saat Boyunca Durmadan Koşan Adam Koşudan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Joe Pritchard, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki New Inn adlı bir barda 24 saat boyunca hiç durmadan koştu. Üstelik bunu tamamen yardım amacıyla yaptı ve “My Name’5 Doddie” vakfı için tam 4.000 sterlinden fazla bağış topladı. Koşusunu bir koşu bandında gerçekleştirdi ama bu, deneyimi daha kolay kılmadı.

Kırık bir koşu bandı, mental yorgunluklar ve burnunu kanatan minik kazalar derken, Joe'nun 24 saati pek de Instagram’a yakışacak cinsten geçmedi. Koşunun sonunda toplamda 104 mil yani 167 kilometre koşmuştu ama asıl zorluk, tam da burada başlıyordu.