24 Saat Boyunca Durmadan Koşan Adam Koşudan Sonra Yaşadıklarını Anlattı
24 Saat Boyunca Durmadan Koşan Adam Koşudan Sonra Yaşadıklarını Anlattı
Son zamanlarda sosyal medyada herkesin bir koşu meydan okuması yaptığını görmeye başladık. Üstelik çoğu kişi bu maratonlara yardım kuruluşları için katılıyor, bu da işleri daha da anlamlı kılıyor. Ama gelin görün ki vücudumuz bu iyilik hareketine her zaman ayak uyduramıyor. Koşmanın zararsız bir aktivite olduğu düşünülse de bazı uç örneklerde işin rengi bir hayli değişebiliyor. Tıpkı Joe Pritchard’ın hikayesinde olduğu gibi...
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Bir barın içinde 24 saat boyunca aralıksız koşmak… Ne kadar kötü olabilir ki?
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Koşu bittikten sonra olanlar, koşarken yaşadıklarından bile daha ağırdı.
“Dört gün geçti, hala dizim mahvolmuş durumda.” diyen Joe, koşunun acısını çekmeye devam ediyor.
Joe muhtemelen bir süre koşu bandının yanına bile yaklaşmak istemeyecek ama yaptığı şeyin yardımseverliğiyle hep hatırlanacak olması onun için küçük bir teselli olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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