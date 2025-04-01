onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
24 Saat Boyunca Durmadan Koşan Adam Koşudan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

24 Saat Boyunca Durmadan Koşan Adam Koşudan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 09:01

Son zamanlarda sosyal medyada herkesin bir koşu meydan okuması yaptığını görmeye başladık. Üstelik çoğu kişi bu maratonlara yardım kuruluşları için katılıyor, bu da işleri daha da anlamlı kılıyor. Ama gelin görün ki vücudumuz bu iyilik hareketine her zaman ayak uyduramıyor. Koşmanın zararsız bir aktivite olduğu düşünülse de bazı uç örneklerde işin rengi bir hayli değişebiliyor. Tıpkı Joe Pritchard’ın hikayesinde olduğu gibi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir barın içinde 24 saat boyunca aralıksız koşmak… Ne kadar kötü olabilir ki?

Bir barın içinde 24 saat boyunca aralıksız koşmak… Ne kadar kötü olabilir ki?

Joe Pritchard, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki New Inn adlı bir barda 24 saat boyunca hiç durmadan koştu. Üstelik bunu tamamen yardım amacıyla yaptı ve “My Name’5 Doddie” vakfı için tam 4.000 sterlinden fazla bağış topladı. Koşusunu bir koşu bandında gerçekleştirdi ama bu, deneyimi daha kolay kılmadı. 

Kırık bir koşu bandı, mental yorgunluklar ve burnunu kanatan minik kazalar derken, Joe'nun 24 saati pek de Instagram’a yakışacak cinsten geçmedi. Koşunun sonunda toplamda 104 mil yani 167 kilometre koşmuştu ama asıl zorluk, tam da burada başlıyordu.

Koşu bittikten sonra olanlar, koşarken yaşadıklarından bile daha ağırdı.

Koşu bittikten sonra olanlar, koşarken yaşadıklarından bile daha ağırdı.

Joe, koşuyu tamamladıktan sonra yalnızca 15 dakika oturabildi çünkü vücudu neredeyse tamamen kilitlenmişti. Arkadaşları yardımıyla onu hayalini kurduğu bahçeye taşıdı ama o hayal çok kısa sürdü çünkü Joe bir anda fenalaştı. 

Midesi bulanmaya başladı, ardından yere yığıldı, bilincini kaybetti ve kısa süreli görme kaybı yaşadı. Eve götürülürken bir kez daha bayıldı... Neyse ki sıcak bir banyo kaslarını biraz rahatlattı da durum daha da kötüleşmeden toparlayabildi.

“Dört gün geçti, hala dizim mahvolmuş durumda.” diyen Joe, koşunun acısını çekmeye devam ediyor.

“Dört gün geçti, hala dizim mahvolmuş durumda.” diyen Joe, koşunun acısını çekmeye devam ediyor.

Joe, koşudan günler sonra bile “hafif, garip ve sersemlemiş” hissettiğini itiraf etti. Dizinde ciddi bir hasar oluşmuştu ve bu ağrı, günlük hayatını etkiliyordu. Neyse ki arkadaşlarının desteğiyle evine kadar gidebilmişti ama koşunun bedeli, düşündüğünden çok daha ağır olmuştu. 

Bu tür ultra koşular, sosyal medyada oldukça havalı görünse de uzmanlara göre günde sadece 5 kilometrelik bir koşu bile vücudu zorlayabiliyor. Bu yüzden, 24 saatlik bir koşuya başlamadan önce sadece spor ayakkabınızı değil, aklınızı da yanınıza almanızda fayda var.

Joe muhtemelen bir süre koşu bandının yanına bile yaklaşmak istemeyecek ama yaptığı şeyin yardımseverliğiyle hep hatırlanacak olması onun için küçük bir teselli olabilir.

Joe muhtemelen bir süre koşu bandının yanına bile yaklaşmak istemeyecek ama yaptığı şeyin yardımseverliğiyle hep hatırlanacak olması onun için küçük bir teselli olabilir.

Evet, 167 kilometre bir başarı ama sonrasında yaşananlar da bir uyarı niteliğinde. Belki bir gün hepimiz yardım için maratona katılırız ama Joe’nun hikayesini okuduktan sonra bunu biraz daha temkinli planlayacağımız kesin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın