Neden İki Gözümüz İki Böbreğimiz Var da Yalnızca Bir Kalbimiz Var?

Aslında cevabı evrim veriyor. Binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başaran atalarımızın organlarında 'fazla kapasite' vardı. Bu fazla kapasite, onları hastalıklara, yaralanmalara ve doğal tehlikelere karşı daha dayanıklı hâle getirdi. Böylece iki böbreği olanlar, tek böbreği olanlara göre daha uzun süre yaşadı ve genlerini geleceğe taşıdı.

Bu nedenle birçok organımız, aslında hiç ihtiyaç duymayacağımız kadar fazla rezervle doğuyor. Böbrekler, ciğerler, karaciğer ve bağırsaklar; gerektiğinde bir kısmı alınabiliyor ya da biri devre dışı kaldığında diğeri tüm yükü sırtlayabiliyor.