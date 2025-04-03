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Birbirlerinden Habersiz Büyümelerine Rağmen Neredeyse Aynı Hayatı Yaşayan İkizler: Jim Kardeşler

Birbirlerinden Habersiz Büyümelerine Rağmen Neredeyse Aynı Hayatı Yaşayan İkizler: Jim Kardeşler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 16:42

Kimi zaman bazı hikayeler gerçek olamayacak kadar tuhaf gelir ama gerçekliğinden en ufak bir şüphe yoktur. 1940 yılında henüz üç haftalıkken farklı ailelere evlatlık verilen Jim ikizlerinin hikayesi de tam olarak böyle bir şey. Aradan yıllar geçti, kader yollarını ayırdı ama hayatları bir şekilde neredeyse aynı şekilde aktı. Aynı hobiler, aynı evlilikler, aynı çocuk isimleri... Sanki biri diğerini gizlice taklit ediyordu ama bu iki adam birbirlerinin varlığından bile habersizdi! Gelin hikayelerine bi' göz atalım...

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Aynı hayata sahip olmanın şakası olur mu? Bu ikizler için gerçekti.

Aynı hayata sahip olmanın şakası olur mu? Bu ikizler için gerçekti.

Jim Lewis ve Jim Springer, doğar doğmaz ayrıldılar ve farklı aileler tarafından evlat edinildiler. İlginçtir ki, her iki aile de bu çocuklara 'James' adını verdi ve hayatlarının geri kalanında 'Jim' olarak çağrıldılar. 

Aralarındaki tek benzerlik bu da değildi. İkisi de çocukluklarında köpeklerine 'Toy' ismini verdiler, okulda matematik ve ahşap işçiliğine yatkındılar ama yazım konusunda pek iyi değillerdi. Hatta birbirlerinden yalnızca 40 mil uzakta büyümüş olmaları da işin gizemli taraflarından sadece biri.

Aşk hayatları bile kopyala-yapıştır gibiydi...

Aşk hayatları bile kopyala-yapıştır gibiydi...

İkizlerin yetişkinlik yılları ise daha da inanılmaz. İkisi de önce 'Linda' adlı bir kadınla evlendi, sonra boşanıp 'Betty' adında başka bir kadınla evlendi. Aynı isimde kadınlarla evlenmek belki olur diyebilirsiniz ama her ikisinin oğluna da 'James Alan/Allan' ismini vermesi gerçekten tuhaf bir tesadüf gibi durmuyor mu? 

İkisi de Chevrolet marka araçlar kullandı, ikisi de güvenlik alanında çalıştı. Biri güvenlik görevlisiydi, diğeri ise şerif yardımcısı. Tatil tercihlerinde bile Florida sahilleri konusunda aynı fikirdeydiler!

Bilim böyle bir ikiliyi kaçırır mıydı? Tabii ki hayır!

Bilim böyle bir ikiliyi kaçırır mıydı? Tabii ki hayır!

Jim Lewis, 37 yaşındayken kardeşini bulmak için ilk adımı attı ve iki yıl sonra, 9 Şubat 1979'da nihayet kavuşmaları gerçekleşti. Bilim insanları bu ikilinin doğa mı yoksa çevre mi sorusuna ışık tutabileceğini fark etti ve onları kapsamlı bir incelemeye aldı. 

Minnesota Üniversitesi’nden Dr. Thomas Bouchard tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, ikilinin tıbbi geçmişlerinin ve beyin dalgalarının neredeyse birebir aynı olduğu görüldü. Dahası, kişilik testlerinde de benzer sonuçlar elde edildi. Kimileri bu vakayı genetiğin ezici gücüne kanıt olarak gösterirken, bazıları da ikizler arasında gizemli bir telepatik bağ olabileceğini düşündü.

Jim Springer, hayatı boyunca bir boşluk hissettiğini söylediğinde, kimse bu boşluğun aslında bir kardeş eksikliği olduğunu tahmin etmemişti.

Jim Springer, hayatı boyunca bir boşluk hissettiğini söylediğinde, kimse bu boşluğun aslında bir kardeş eksikliği olduğunu tahmin etmemişti.

Ancak o gün, birbirlerinden habersiz yaşadıkları hayatın aslında ne kadar ortak olduğunu keşfettiklerinde, genetik mirasın gücü bir kez daha kendini gösterdi. Doğa mı yoksa çevre mi daha etkili sorusu hala tartışılıyor olabilir ama bu ikizlerin hikayesi, bazen cevapların sadece bilimde değil, hayatta gizli olduğunu da kanıtlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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