Birbirlerinden Habersiz Büyümelerine Rağmen Neredeyse Aynı Hayatı Yaşayan İkizler: Jim Kardeşler
Birbirlerinden Habersiz Büyümelerine Rağmen Neredeyse Aynı Hayatı Yaşayan İkizler: Jim Kardeşler
Kimi zaman bazı hikayeler gerçek olamayacak kadar tuhaf gelir ama gerçekliğinden en ufak bir şüphe yoktur. 1940 yılında henüz üç haftalıkken farklı ailelere evlatlık verilen Jim ikizlerinin hikayesi de tam olarak böyle bir şey. Aradan yıllar geçti, kader yollarını ayırdı ama hayatları bir şekilde neredeyse aynı şekilde aktı. Aynı hobiler, aynı evlilikler, aynı çocuk isimleri... Sanki biri diğerini gizlice taklit ediyordu ama bu iki adam birbirlerinin varlığından bile habersizdi! Gelin hikayelerine bi' göz atalım...
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Aynı hayata sahip olmanın şakası olur mu? Bu ikizler için gerçekti.
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Aşk hayatları bile kopyala-yapıştır gibiydi...
Bilim böyle bir ikiliyi kaçırır mıydı? Tabii ki hayır!
Jim Springer, hayatı boyunca bir boşluk hissettiğini söylediğinde, kimse bu boşluğun aslında bir kardeş eksikliği olduğunu tahmin etmemişti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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