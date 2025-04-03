Jim Lewis ve Jim Springer, doğar doğmaz ayrıldılar ve farklı aileler tarafından evlat edinildiler. İlginçtir ki, her iki aile de bu çocuklara 'James' adını verdi ve hayatlarının geri kalanında 'Jim' olarak çağrıldılar.

Aralarındaki tek benzerlik bu da değildi. İkisi de çocukluklarında köpeklerine 'Toy' ismini verdiler, okulda matematik ve ahşap işçiliğine yatkındılar ama yazım konusunda pek iyi değillerdi. Hatta birbirlerinden yalnızca 40 mil uzakta büyümüş olmaları da işin gizemli taraflarından sadece biri.