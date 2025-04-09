Doğayı Evlat Bilen, Bir Şehri Elleriyle Yeşerten Efsane: Manisa Tarzanı
Doğayı Evlat Bilen, Bir Şehri Elleriyle Yeşerten Efsane: Manisa Tarzanı
Manisa sokaklarında şortuyla gezen, bir dağın eteğindeki kulübede yaşayan, elinde kürekle ağaç diken bir adam gördüğünüzde muhtemelen durup bir kez daha bakardınız. Kimse onun ne kadar kahraman olduğunu ilk bakışta anlayamazdı çünkü o kahramanlığını savaş alanlarında değil, doğaya nefes olmak için gösteriyordu.
Ahmeddin Carlak ya da kendi seçtiği adıyla Ahmet Bedevi, hayatını Manisa’nın küllerinden yeniden doğmasına adadı. Halkın ona taktığı 'Tarzan' lakabıysa sadece dış görünüşünden ibaretti. Asıl büyüklüğü, toprağa kattığı umutla ölçülürdü.
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O sadece savaştan değil, ateşten doğan bir ormanın da kahramanıydı.
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Tarzan lakabı halktan geldi ama efsaneyi o kendi elleriyle yazdı.
Kalbi sadece insanlar için değil, dağlar için de attı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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