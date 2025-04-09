Doğayı Evlat Bilen, Bir Şehri Elleriyle Yeşerten Efsane: Manisa Tarzanı

Manisa sokaklarında şortuyla gezen, bir dağın eteğindeki kulübede yaşayan, elinde kürekle ağaç diken bir adam gördüğünüzde muhtemelen durup bir kez daha bakardınız. Kimse onun ne kadar kahraman olduğunu ilk bakışta anlayamazdı çünkü o kahramanlığını savaş alanlarında değil, doğaya nefes olmak için gösteriyordu.

Ahmeddin Carlak ya da kendi seçtiği adıyla Ahmet Bedevi, hayatını Manisa’nın küllerinden yeniden doğmasına adadı. Halkın ona taktığı 'Tarzan' lakabıysa sadece dış görünüşünden ibaretti. Asıl büyüklüğü, toprağa kattığı umutla ölçülürdü.

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