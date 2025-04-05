Tarihin Akışını Bambaşka Yerlere Taşıyan 8 Hayvan ve Hikayeleri
Tarihin Akışını Bambaşka Yerlere Taşıyan 8 Hayvan ve Hikayeleri
İnsanlık tarihi boyunca büyük savaşlar, bilimsel buluşlar ve siyasi krizler hep insanların etrafında şekillendi sanıyoruz ama bazen en kritik dönüm noktalarında sahneye hayvanlar çıkıyor. Bir güvercin yüzlerce askeri kurtarıyor, bir köpek dünyanın en çok aranan teröristini avlayan ekibin parçası oluyor ya da sokakta bulunan bir köpek, insanlara terapinin kapılarını açıyor.
Üstelik bazı hayvanlar, sadece kahramanlık değil, yanlışlıkla krallıkları yıkma ya da savaş başlatma gibi etkiler bile yaratabiliyor. Kimi zaman bilinçli bir eğitimle, kimi zaman tamamen tesadüfen tarihe damga vurmuş bu olaylara birlikte bakalım ve evet, hepsi gerçekten yaşandı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce bir güvercinle başlayalım: Cher Ami olmasaydı, belki yüzlerce asker hiç bulunamayacaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki ya bir maymunun ısırığı yüzünden bir kral ölse? Gerçekten yaşandı.
3. Bilim tarihini değiştiren koyun: Dolly
4. Kahraman bir Yorkshire Terrier olur mu? Smoky olduğunu duymamışsınız demek.
5. Bir at yüzünden FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) kuruldu dersek? Evet, Jim’in hikayesi tam da bu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tesla’nın hayatını değiştiren bir güvercin: Hem de aşk gibi bir şey.
7. Uzaya çıkan ilk canlı: Laika
8. Bir domuz, neredeyse savaş çıkarıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
hayvanlarıda uzaya göndermeseler