İnsanlık tarihi boyunca büyük savaşlar, bilimsel buluşlar ve siyasi krizler hep insanların etrafında şekillendi sanıyoruz ama bazen en kritik dönüm noktalarında sahneye hayvanlar çıkıyor. Bir güvercin yüzlerce askeri kurtarıyor, bir köpek dünyanın en çok aranan teröristini avlayan ekibin parçası oluyor ya da sokakta bulunan bir köpek, insanlara terapinin kapılarını açıyor.

Üstelik bazı hayvanlar, sadece kahramanlık değil, yanlışlıkla krallıkları yıkma ya da savaş başlatma gibi etkiler bile yaratabiliyor. Kimi zaman bilinçli bir eğitimle, kimi zaman tamamen tesadüfen tarihe damga vurmuş bu olaylara birlikte bakalım ve evet, hepsi gerçekten yaşandı...

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