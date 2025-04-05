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Tarihin Akışını Bambaşka Yerlere Taşıyan 8 Hayvan ve Hikayeleri

Tarihin Akışını Bambaşka Yerlere Taşıyan 8 Hayvan ve Hikayeleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 15:17

İnsanlık tarihi boyunca büyük savaşlar, bilimsel buluşlar ve siyasi krizler hep insanların etrafında şekillendi sanıyoruz ama bazen en kritik dönüm noktalarında sahneye hayvanlar çıkıyor. Bir güvercin yüzlerce askeri kurtarıyor, bir köpek dünyanın en çok aranan teröristini avlayan ekibin parçası oluyor ya da sokakta bulunan bir köpek, insanlara terapinin kapılarını açıyor. 

Üstelik bazı hayvanlar, sadece kahramanlık değil, yanlışlıkla krallıkları yıkma ya da savaş başlatma gibi etkiler bile yaratabiliyor. Kimi zaman bilinçli bir eğitimle, kimi zaman tamamen tesadüfen tarihe damga vurmuş bu olaylara birlikte bakalım ve evet, hepsi gerçekten yaşandı...

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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1. Önce bir güvercinle başlayalım: Cher Ami olmasaydı, belki yüzlerce asker hiç bulunamayacaktı.

1. Önce bir güvercinle başlayalım: Cher Ami olmasaydı, belki yüzlerce asker hiç bulunamayacaktı.

1918’de I. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden biri olan Argonne Ormanı’nda, 500 kişilik bir Amerikan taburu kuşatma altında kalmıştı. Kurtuluş umudu tükenirken, komutan Whittlesey son çare olarak Cher Ami adlı posta güvercinini havalandırdı. 

Vurulmasına rağmen, kör bir gözle ve neredeyse kopmuş bir bacakla uçmaya devam eden Cher Ami, mesajı başarıyla ulaştırdı. Bu sayede 194 askerin hayatı kurtuldu ve Cher Ami, yıllar sonra bile kahraman olarak anıldı.

2. Peki ya bir maymunun ısırığı yüzünden bir kral ölse? Gerçekten yaşandı.

2. Peki ya bir maymunun ısırığı yüzünden bir kral ölse? Gerçekten yaşandı.

Yunanistan Kralı I. Aleksandros, saray bahçesinde bir maymun tarafından ısırıldı ve enfeksiyon kaptı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğinde henüz 27 yaşındaydı ve ardında bir varis bırakmamıştı. 

Bu ölüm, ülkenin siyasi dengesini bozdu, eski kral geri çağrıldı ve sonuçta Yunanistan, Türk-Yunan Savaşı'na kadar sürüklendi.

3. Bilim tarihini değiştiren koyun: Dolly

3. Bilim tarihini değiştiren koyun: Dolly

1997’de tanıtılan Dolly, bir yetişkin hücreden klonlanan ilk memeli oldu. Kopyalama teknolojisinin sınırlarını zorlayan bu başarı, bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti. Yaşamı boyunca birçok tartışmaya yol açtı ve 2003’te sağlık sorunları nedeniyle ötenaziyle hayata veda etti.

4. Kahraman bir Yorkshire Terrier olur mu? Smoky olduğunu duymamışsınız demek.

4. Kahraman bir Yorkshire Terrier olur mu? Smoky olduğunu duymamışsınız demek.

1944’te Yeni Gine’de bir askerin bulduğu Smoky hem cephede görev yaptı hem de bir telekom hattının kurulmasında kilit rol oynadı. 70 metrelik dar bir borudan geçip kabloları taşıdı, böylece askerlerin saatlerce saldırıya uğrama riskini ortadan kaldırdı. Görev sonrası şov yıldızı oldu, terapi köpeklerinin öncüsü sayıldı.

5. Bir at yüzünden FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) kuruldu dersek? Evet, Jim’in hikayesi tam da bu.

5. Bir at yüzünden FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) kuruldu dersek? Evet, Jim’in hikayesi tam da bu.

Jim adlı at, difteri tedavisinde kullanılan antitoksinlerin üretiminde yıllarca hizmet verdi. Ancak sonrasında taşıdığı tetanos nedeniyle hazırlanan serumlarla 13 çocuğun ölümüne sebep oldu. Bu trajedi, biyolojik ürünlerin denetimi için ilk federal yasaların çıkmasına neden oldu ve sonunda FDA’in temelleri atıldı.

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6. Tesla’nın hayatını değiştiren bir güvercin: Hem de aşk gibi bir şey.

6. Tesla’nın hayatını değiştiren bir güvercin: Hem de aşk gibi bir şey.

Nikola Tesla, hayatı boyunca insan ilişkilerinden uzak durdu ama bir güvercine aşkla bağlandı. Beyaz bir güvercin her gün odasına gelir, Tesla onunla konuşur ve ona bakardı. 

Ölümünden kısa süre önce o güvercin son kez Tesla’yı ziyaret etti, Tesla onun gözlerinden çıkan bir ışığın hayatının anlamını tamamladığını söyledi. O andan sonra bilimsel çalışmalarına son verdi.

7. Uzaya çıkan ilk canlı: Laika

7. Uzaya çıkan ilk canlı: Laika

Moskova sokaklarında yaşayan Laika, Sputnik II ile uzaya çıkan ilk canlı oldu. Ne yazık ki geri dönmesi planlanmamıştı. Kısa bir süre içinde aşırı ısınma sonucu hayatını kaybetti ama uzay yolculuğunda bir dönüm noktası oldu. Bugün hala onun anısına dikilmiş heykellerle hatırlanıyor.

8. Bir domuz, neredeyse savaş çıkarıyordu.

8. Bir domuz, neredeyse savaş çıkarıyordu.

1859’da San Juan Adası’nda bir Amerikan çiftçi, tarlasını eşeleyen bir domuzu vurdu. Domuz, İngiliz Hudson Bay şirketine aitti ve olay diplomatik krize dönüştü. İki taraf da adaya asker yığdı, savaşın eşiğinden dönüldü. Neyse ki krizi çözmek için gelenler savaş çıkmadan uzlaşmayı başardı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Osman

hayvanlarıda uzaya göndermeseler