Telefonun İcadından Uzaya Yolculuğa Kadar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 6 Köpek

Alexander Graham Bell, işitme engelli bireylerle ilgili çalışmalar yapan babasının teşvikiyle ses ve konuşma üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmalar sırasında en büyük yardımcısı ise terrier cinsi köpeği Trouve oldu. Bell, köpeğinin ağzını şekillendirerek havlamasını “How are you, Grandmama?” (Nasılsın, büyükanne?) benzeri bir ifadeye dönüştürmeyi başardı.

Elbette Trouve telefonun mucidi olarak tarihe geçmedi ama Bell’in ses ve işitme üzerine uzmanlaşmasında payı oldukça büyüktü. Bazen bilimin temeli, bir dostun sesiyle atılır.