Telefonun İcadından Uzaya Yolculuğa Kadar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 6 Köpek
Telefonun İcadından Uzaya Yolculuğa Kadar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 6 Köpek
Köpeklerin bilim insanlarının yanında yürüdüğü tek şey sabah yürüyüşleri değilmiş meğer. Tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda, bazılarının resmen bir araştırmanın parçası, hatta bizzat kahramanı olduğunu görüyoruz. Elbette bu hikayelerin hepsi pamuk gibi değil; aralarında hayatını kaybeden ya da bilim uğruna büyük fedakarlık yapanlar da var. Bugün hala bazı köpekler bilimsel araştırmalarda yer alıyor, pandemi tespiti yapıyor ya da doğayı koruma projelerinde görev alıyor. O yüzden şimdi, gelin bu sessiz ama etkili dostların tarihe nasıl iz bıraktığına birlikte bakalım.
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1. Her şey bir çukur ve bir havlamayla başladı: Robot ve 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi
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2. Uzay yarışında insanlar yokken, gökyüzünü ilk onlar fethetti: Laika, Strelka ve Belka
3. Tıp tarihinin dönüm noktasında, bir köpeğin adı yazılıydı: Marjorie ve insülinin keşfi
4. Soğukta, fırtınada, karanlıkta bile vazgeçmeyen kahramanlar: Togo ve Balto’nun hayatta kalma yarışı
5. Sadece havlamadı, konuşmayı bile denedi: Trouve ve telefonun sesi
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6. Bir köpek 1.000’den fazla kelimeyi tanıyabilir mi? Chaser bu soruya havlayarak cevap verdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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