4 Yaşındayken Evden Kaçıp Köpeklerle Yaşamaya Başlayan Çocuk: Ivan Mishukov
4 Yaşındayken Evden Kaçıp Köpeklerle Yaşamaya Başlayan Çocuk: Ivan Mishukov
Ivan Mishukov adını daha önce duymadıysanız, kendisi insanlardan çok hayvanlara güvenen küçük bir çocuğun hikayesinin kahramanı. Henüz dört yaşlarındayken, ailesi tarafından ihmal edilen bu küçük çocuk, evdeki kötü koşullardan kaçarak kendini sokaklara attı. Soğuk Rus sokaklarında hayatta kalmak neredeyse imkansızken, onun kaderini dört sokak köpeği değiştirdi. Geceleri onların sıcaklığına sarıldı, gündüzleri birlikte yiyecek aradılar. Zamanla Ivan, bu köpek sürüsünün gerçek bir üyesine dönüştü.
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Dört yaşındaki bir çocuk neden evden kaçar?
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Bir çocuğu kurtarmak için önce köpekleri ikna etmek gerekiyordu.
Hikayesinin sonu, çoğu çocuk için yazılmayan cinsten.
Peki kendisi nasıl izole olmadı?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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