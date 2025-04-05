4 Yaşındayken Evden Kaçıp Köpeklerle Yaşamaya Başlayan Çocuk: Ivan Mishukov

Ivan’ın hayatı, sevimli bir çocukluk masalından çok, trajik bir roman gibiydi. Alkolik büyükbabası tarafından büyütülüyordu ve sık sık günlerce evde yalnız bırakılıyordu. Hayatta kalmak için sokağa çıkan Ivan, Moskova yakınlarında bir fırının önünde yiyecek dilenmeye başladı.

Burada karşılaştığı sokak köpekleriyle aralarında zamanla güçlü bir bağ oluştu. Onlara Jesse, Goga, Masha ve Seva adlarını verdi ve bu dört dostuyla birlikte tam iki yılını sokaklarda geçirdi.