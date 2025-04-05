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4 Yaşındayken Evden Kaçıp Köpeklerle Yaşamaya Başlayan Çocuk: Ivan Mishukov

4 Yaşındayken Evden Kaçıp Köpeklerle Yaşamaya Başlayan Çocuk: Ivan Mishukov

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 11:06

Ivan Mishukov adını daha önce duymadıysanız, kendisi insanlardan çok hayvanlara güvenen küçük bir çocuğun hikayesinin kahramanı. Henüz dört yaşlarındayken, ailesi tarafından ihmal edilen bu küçük çocuk, evdeki kötü koşullardan kaçarak kendini sokaklara attı. Soğuk Rus sokaklarında hayatta kalmak neredeyse imkansızken, onun kaderini dört sokak köpeği değiştirdi. Geceleri onların sıcaklığına sarıldı, gündüzleri birlikte yiyecek aradılar. Zamanla Ivan, bu köpek sürüsünün gerçek bir üyesine dönüştü.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Dört yaşındaki bir çocuk neden evden kaçar?

Dört yaşındaki bir çocuk neden evden kaçar?

Ivan’ın hayatı, sevimli bir çocukluk masalından çok, trajik bir roman gibiydi. Alkolik büyükbabası tarafından büyütülüyordu ve sık sık günlerce evde yalnız bırakılıyordu. Hayatta kalmak için sokağa çıkan Ivan, Moskova yakınlarında bir fırının önünde yiyecek dilenmeye başladı. 

Burada karşılaştığı sokak köpekleriyle aralarında zamanla güçlü bir bağ oluştu. Onlara Jesse, Goga, Masha ve Seva adlarını verdi  ve bu dört dostuyla birlikte tam iki yılını sokaklarda geçirdi.

Bir çocuğu kurtarmak için önce köpekleri ikna etmek gerekiyordu.

Bir çocuğu kurtarmak için önce köpekleri ikna etmek gerekiyordu.

Ivan’ı fark eden polis, onu sokaktan almak istediğinde işler düşündükleri kadar kolay olmadı. Çünkü Ivan’a en az ailesi kadar bağlı olan bu köpekler, onu kimseye yaklaştırmıyordu. Nihayet 1998 yılında, birkaç başarısız denemenin ardından Ivan polisler tarafından kurtarıldı. 

O sırada beş ya da altı yaşındaydı ama sanki bir yetişkin gibi hayata tutunmuştu. Yine de köpeklerden ayrılmak onun için kolay olmadı; 'Beni seviyorlardı, ben de onları. Yüzümü yalarlardı, bu köpeklerin öpücüğüdür' diyecekti yıllar sonra.

Hikayesinin sonu, çoğu çocuk için yazılmayan cinsten.

Hikayesinin sonu, çoğu çocuk için yazılmayan cinsten.

Ivan bir yetimhaneye yerleştirildi ama köpek ailesi onu unutmadı. Hatta bir gün yetimhanenin önüne kadar gelip onu aradılar. Ne yazık ki yetkililer bu sadık dostları tehdit olarak görüp ortadan kaldırdı. 

Ivan ise gerçek bir aileye ancak Tatiana Babanina’nın onu evlat edinmesiyle kavuştu. Zor bir başlangıcın ardından okulunu başarıyla bitirdi, donanma okulundan mezun oldu ve bugün tam zamanlı bir işi olan yetişkin bir birey.

Peki kendisi nasıl izole olmadı?

Peki kendisi nasıl izole olmadı?

Pek çok 'vahşi çocuk' hayata uyum sağlamakta zorlanırken, Ivan kısa sürede eğitime adapte oldu, konuşma becerilerini geliştirdi ve sosyal hayata karışabildi.

 Bunun en büyük nedeni, sokakta geçirdiği sürede tamamen izole olmaması, yani köpeklerle birlikte olmasına rağmen insanlarla temasını tamamen kaybetmemesiydi. Ayrıca onu evlat edinen Tatiana Babanina’nın sevgi dolu yaklaşımı ve eğitime verdiği önem de bu farkı yaratan etkenlerden biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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