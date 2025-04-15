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Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damat Olayını Yorumsuz Bırakmayan X Kullanıcıları

Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damat Olayını Yorumsuz Bırakmayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.04.2025 - 13:30

Bir süredir Türkiye aktörlerinin siyasetçiler olmadığı bir olayla çalkalanıyor. 21 yaşındaki damat Cuma Doğan'ın nişanlısının 47 yaşındaki annesiyle olan görüntüleri, ailenin paralarını alıp kaçmaları ve kayınvalidenin hamile olduğunu ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Olaya ve mağdurlara bir süredir yer veren Esra Erol'un sunduğu program hakkında inceleme başlatıldı. Gündemi meşgul eden olay haliyle sosyal medyada da konuşuldu.

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Atv de eleştirilerin odağında...

Atv de eleştirilerin odağında...
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RTÜK de eleştirilen kurumlardan biri.

Son günlerde tartışılan doğal doğum pankartına da gönderme yapıldı.

Son günlerde tartışılan doğal doğum pankartına da gönderme yapıldı.
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2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de ayrı bir ironi.

2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de ayrı bir ironi.
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Görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntüler de ortaya çıktı.
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Her kesimden vatandaşın tepkisini toplayan olay hakkında RTÜK bir inceleme başlatıldığını duyurdu;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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