Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damat Olayını Yorumsuz Bırakmayan X Kullanıcıları
Bir süredir Türkiye aktörlerinin siyasetçiler olmadığı bir olayla çalkalanıyor. 21 yaşındaki damat Cuma Doğan'ın nişanlısının 47 yaşındaki annesiyle olan görüntüleri, ailenin paralarını alıp kaçmaları ve kayınvalidenin hamile olduğunu ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Olaya ve mağdurlara bir süredir yer veren Esra Erol'un sunduğu program hakkında inceleme başlatıldı. Gündemi meşgul eden olay haliyle sosyal medyada da konuşuldu.
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Atv de eleştirilerin odağında...
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Son günlerde tartışılan doğal doğum pankartına da gönderme yapıldı.
2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de ayrı bir ironi.
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Görüntüler de ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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