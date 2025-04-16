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Son Üç Haftada Zehir ve Kanserojen Madde Nedeniyle Avrupa'dan İade Edilen Ürünler

Son Üç Haftada Zehir ve Kanserojen Madde Nedeniyle Avrupa'dan İade Edilen Ürünler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 10:50

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Avrupa ihraç edilen 26 ürünü sağlığa zararlı madde içerdiği nedeniyle iade etti. 2024 yılında pestisit nedeniyle pek çok ürün iade edilmişti. Sene başında Tarım Bakanlığı pestisit oranlarında AB standartlarına geçileceğini açıklamıştı. Ancak alınan önlemler iade edilen ürünlere engel olamadı.

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Ret yiyen ürünler ve tarihleri şöyle;

Ret yiyen ürünler ve tarihleri şöyle;

18 Mart'ta Almanya, Türkiye’den aldığı şekerlemede beyan edilmemiş alerjen tespit etti.

19 Mart'ta Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen taze biberlerde bir pestisit türü olan formetanat tespit edildi. Ürün izin verilen miktarın 15,7 katı bu maddeden içeriyordu. Biberler sınırdan döndü.

20 Mart'ta Fransa Türkiye’den aldığı kuru incirlerde Aflatoksin B1 saptadı.

20 Mart'ta Fransa Türkiye’den aldığı kuru incirlerde Aflatoksin B1 saptadı.

*Finlandiya da incirleri tehlikeli koduyla sınırdan reddetti. Yine Almanya Aflatoksin B1 nedeniyle kuru incir ve kuru üzümleri geri gönderdi. 

*25 Mart ve 28 Mart'ta benzer miktarlarda tehlikeli madde nedeniyle ürünler alınmadı.

*Almanya Türkiye’den aldığı organik kuru incirlerde izin verilenin 5,1 katı Aflatoksin B1 tespit edildi.

Almanya ereksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil tespit edilen çikolatalar tehlikeli koduyla reddedildi.

Almanya ereksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil tespit edilen çikolatalar tehlikeli koduyla reddedildi.

Bulgaristan Türkiye’den gelen biberlerde bir pestisit olan fenamiphos tespit etti. İzin verilen sınırın 8.8 katı fenamiphos miktarı ölçüldü.

Polonya Türkiye'den gelen kuru kekik, Almanya ve Hollanda fındıklı tatlıları piyasadan çekti.

Polonya Türkiye'den gelen kuru kekik, Almanya ve Hollanda fındıklı tatlıları piyasadan çekti.

*Fransa Türkiye’den aldığı armutlarda diflubenzuon ve pyriproxyfen tespit etti. 

*Hırvatistan, Türkiye menşeili kuru incirlerde yüksek miktarda Aflatoksin B1 saptadı. 

*İsviçre Türkiye’den aldığı kurutulmuş biberiyede salmonella tespit etti. Ürünleri ‘tehlikeli’ koduyla piyasadan geri çekti.

*Fransa, Almanya üzerinden gelen Türkiye menşeili narlarda yedi çeşit pestisit buldu.

Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen antep fıstıklarında izin verilen limitin 3,95 katı Aflatoksin B1 saptadı.

Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen antep fıstıklarında izin verilen limitin 3,95 katı Aflatoksin B1 saptadı.

*Avusturya, Türkiye’den aldığı kabaklarda 4-Klorofenoksiasetik asit tespit etti. 

*Fransa Türkiye’den aldığı armutlarda diflubenzuon ve pyriproxyfen tespit etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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