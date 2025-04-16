Son Üç Haftada Zehir ve Kanserojen Madde Nedeniyle Avrupa'dan İade Edilen Ürünler
Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Avrupa ihraç edilen 26 ürünü sağlığa zararlı madde içerdiği nedeniyle iade etti. 2024 yılında pestisit nedeniyle pek çok ürün iade edilmişti. Sene başında Tarım Bakanlığı pestisit oranlarında AB standartlarına geçileceğini açıklamıştı. Ancak alınan önlemler iade edilen ürünlere engel olamadı.
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Ret yiyen ürünler ve tarihleri şöyle;
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20 Mart'ta Fransa Türkiye’den aldığı kuru incirlerde Aflatoksin B1 saptadı.
Almanya ereksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil tespit edilen çikolatalar tehlikeli koduyla reddedildi.
Polonya Türkiye'den gelen kuru kekik, Almanya ve Hollanda fındıklı tatlıları piyasadan çekti.
Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen antep fıstıklarında izin verilen limitin 3,95 katı Aflatoksin B1 saptadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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