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Pestisit Tespit Edilen Dubai’ye İhraç Edilecek 71 Ton Limon İmha Edildi

Pestisit Tespit Edilen Dubai’ye İhraç Edilecek 71 Ton Limon İmha Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 11:45

Hatay’dan Dubai’ye ihraç edilecek olan 71 ton 250 kilogram limonda Türkiye’de yasaklı olan Fenbutatin Oxide maddesi tespit edildi. Tonlarca limon, ekipler tarafından imha edildi.

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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde Dubai’ye ihraç edilmek üzere hazırlanan 71 ton kilogram limonda Türkiye’de yasaklı olan Fenbutatin Oxide maddesi tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan toplam 71 ton 250 kilogram limon, muhafaza altına alınarak ve 3 Mart tarihinde imha edildi.

Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan toplam 71 ton 250 kilogram limon, muhafaza altına alınarak ve 3 Mart tarihinde imha edildi.

Ekipler tarafından gıda güvenilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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