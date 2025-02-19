Tarım Bakanlığı, Virüslü Domates Alarmına Geçti: Ekildiği Ülkede Tarımı Yok Ediyor!
Tarım Bakanlığı, Virüslü Domates Alarmına Geçti: Ekildiği Ülkede Tarımı Yok Ediyor!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Gümrüklerde son 45 gün içerisinde 6 kez virüslü domates tohumu yakalanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı alarma geçti. ToMMV ve ToBRFV isimli virüslü tohumlar ekildiği bölgedeki tüm tarım ürünlerini kısa süre içinde yok ediyor. Ayrıca tüketim durumunda hastalıklara sebep oluyor.
İşte Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberinin detayları…
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Son 45 gün içerisinde Türkiye’nin gümrük kapılarında, ülkeye girişi yapılmak üzere olan virüslü domates tohumlarına yönelik 6 farklı operasyon düzenlendi. Virüslü tohumlar, ülkelerine iade edildi.
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Yakalanan tohumların 4’ünün Çin, 1’ininTayland ve 1’inin Hindistan menşeli olduğu açıklandı.
Yapılan analizlerde, bu tohumlarda dünya çapında tarım sektörünü tehdit eden “benekli mozaik virüsü” ve “kahverengi buruşuk meyve virüsü” tespit edildi.
Her iki virüsün de tarımda en tehlikeli salgınlar listesinde ilk 5’te yer aldığı ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin alarma geçti. Bugüne kadar sınır kapılarından virüslü tohumların geçişine izin verilmedi. Ancak, sınır kapılarına sürekli olarak bu tür tohumların gelmesi, tehdidin devam ettiğini gösteriyor.
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45 GÜNDE 6 DEFA YAKALANDI
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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