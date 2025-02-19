Okullar Tatil mi? Kar Şiddetini Arttırdı, Birçok Şehirde Okullar Tatil Oldu: 19 Şubat Okullar Tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları peş peşe geldi, uyarılar sonrasında da kar yağışı ülkeye giriş yaptı. Birçok şehirde başlayan kar yağışı okulların da tatil olmasına neden oldu.

Kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikler, okulların tatil edildiği şehirleri açıkladı. Peki, 19 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, çarşamba günü tatil olan iller ve okulların durumu…