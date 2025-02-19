Okullar Tatil mi? Kar Şiddetini Arttırdı, Birçok Şehirde Okullar Tatil Oldu: 19 Şubat Okullar Tatil mi?
Okullar Tatil mi? Kar Şiddetini Arttırdı, Birçok Şehirde Okullar Tatil Oldu: 19 Şubat Okullar Tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları peş peşe geldi, uyarılar sonrasında da kar yağışı ülkeye giriş yaptı. Birçok şehirde başlayan kar yağışı okulların da tatil olmasına neden oldu.
Kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikler, okulların tatil edildiği şehirleri açıkladı. Peki, 19 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, çarşamba günü tatil olan iller ve okulların durumu…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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