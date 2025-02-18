Şehirler Kara Gömülebilir: Altay Kar Fırtınası En Çok Hangi Şehirleri Etkileyecek?
Şehirler Kara Gömülebilir: Altay Kar Fırtınası En Çok Hangi Şehirleri Etkileyecek?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’de birçok kentte olumsuz hava koşulları bekleniyor. Türkiye’de etkili olacak Altay Kar Fırtınası’nın en çok Karadeniz’in sahil kesiminde yer alan kentlerde etkili olacağı ifade edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle köy yollarının ulaşama kapanabileceği belirtildi.
Kaynak: Hava Forum
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Türkiye’de başta Karadeniz ve Marmara Bölgesi olmak üzere Çarşamba öğlenden sonra kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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Kar yağışının perşembe ve cuma günü etkisini artırarak devam edeceği ve bu sebeple özel araçla trafiği çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
Popüler meteoroloji sayfası Hava Forum ise Sibirya kökenli olan Altay Kar Fırtınası’nın en çok Karadeniz’in sahil kesiminde yer alan kentlerde etkili olacağını iddia etti.
Kara gömülecek kentlerde köy yollarının kapanabileceği uyarısı da yapıldı.
İşte Altay Kar Fırtınası’nın en çok etkileyeceği iller 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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