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Yarın Okullar Tatil mi? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 21:42

Şubat ayının ortalarına gelindiğinde, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul'da 11 Şubat'ta il genelinde okullar tatil edilmişti. Peki, 19 Şubat 2025 tarihinde kar tatili devam edecek mi? Yarın okullar açık mı? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü okullar tatil edildi mi, hangi illerde eğitime ara verildi?

İşte detaylar...

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Altay Kar Fırtınası'nın yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Şubat ayının ortalarına gelindiğinde, kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olmaya başladı.

Altay Kar Fırtınası'nın yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Şubat ayının ortalarına gelindiğinde, kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olmaya başladı.

19 Şubat Çarşamba Günü Kar Tatili Olacak mı?

19 Şubat Çarşamba Günü Kar Tatili Olacak mı?

19 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

  • Gümüşhane: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

  • Ordu: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy gibi ilçelerde okullar tatil ilan edildi.

  • Amasya: Tüm okullar 19 Şubat günü tatil edildi.

  • Kastamonu ve Sinop: Bu illerde de kar yağışı ve ulaşımda aksaklıklar nedeniyle tatil edilen okullar bulunuyor.

İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul'da da kar yağışının yoğunlaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamaları bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı etkisini artıracak ve don olayları riski oluşabileceğinden İstanbul'da dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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