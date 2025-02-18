Yarın Okullar Tatil mi? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Şubat ayının ortalarına gelindiğinde, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul'da 11 Şubat'ta il genelinde okullar tatil edilmişti. Peki, 19 Şubat 2025 tarihinde kar tatili devam edecek mi? Yarın okullar açık mı? 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü okullar tatil edildi mi, hangi illerde eğitime ara verildi?
İşte detaylar...
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Altay Kar Fırtınası'nın yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Şubat ayının ortalarına gelindiğinde, kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olmaya başladı.
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19 Şubat Çarşamba Günü Kar Tatili Olacak mı?
Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?
İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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