Çin Araçları Yine Zirvede: Kışa Meydan Okuyan En Dayanıklı Elektrikli Otomobillerin Sıralaması Açıklandı

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte soğuk havalarda araçların karşılaştığı sorunlar da artmaya başladı. Norveç'te gerçekleştirilen bir araştırma bu doğrultuda soğuk hava koşullarında menzil kaybı en düşük olan elektrikli araçları belirledi. Çin menşeli araçların neredeyse hepsi başarılı sonuçlar alırken Tesla ise hayal kırıklığı yaratan markalar arasında yer aldı. Detaylar içerikte. 👇

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