Çin Araçları Yine Zirvede: Kışa Meydan Okuyan En Dayanıklı Elektrikli Otomobillerin Sıralaması Açıklandı
Çin Araçları Yine Zirvede: Kışa Meydan Okuyan En Dayanıklı Elektrikli Otomobillerin Sıralaması Açıklandı
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte soğuk havalarda araçların karşılaştığı sorunlar da artmaya başladı. Norveç'te gerçekleştirilen bir araştırma bu doğrultuda soğuk hava koşullarında menzil kaybı en düşük olan elektrikli araçları belirledi. Çin menşeli araçların neredeyse hepsi başarılı sonuçlar alırken Tesla ise hayal kırıklığı yaratan markalar arasında yer aldı. Detaylar içerikte. 👇
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2023 yılı, elektrikli otomobil pazarında adeta bir dönüm noktası oldu.
Togg'un pazara girişi ve Tesla'nın Türkiye'de resmi olarak faaliyete geçmesi gibi önemli gelişmeler, ülkemizde elektrikli araç satışlarının bir önceki yıla kıyasla yaklaşık sekiz kat artmasına yol açtı.
Bu artışla birlikte elektrikli otomobillerin soğuk hava koşullarında menzillerinin kısalması gibi global bir sorun da Türkiye'nin gündemine taşındı.
Soğuk hava koşullarında menzil kaybı, özellikle kişi başına elektrikli otomobil satışında dünya lideri olan İskandinav ülkelerinde uzun zamandır bilinen bir problem.
Norveç Otomobil Federasyonu ve yerel bir otomobil dergisi, elektrikli otomobillerin soğuk hava performanslarını detaylı bir şekilde incelemek üzere ortak bir çalışma yürüttü.
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Bu çalışma kapsamında 23 farklı elektrikli otomobil modeli, ocak ayında -2 ile -10 derece arasında değişen sıcaklıklarda test edildi. Testin amacı, soğuk hava koşullarında bu araçların ne kadar menzil kaybettiğini belirlemekti.
Çalışmanın sonuçları, elektrikli otomobil üreticileri arasında soğuk hava koşullarına karşı önemli performans farklılıkları olduğunu ortaya koydu.
Özellikle bazı Çinli otomobil markaları, soğuk hava koşullarında menzil kaybını %20'nin altında tutarak dikkat çekti.
Diğer yandan Tesla Model 3 gibi popüler modeller, soğuk hava koşullarında menzillerinin neredeyse üçte birini kaybederek bu soruna karşı daha savunmasız olduklarını gösterdi.
Listenin başında yer alan Çinli HiPhi Z modeli ise menzilinin yalnızca %5'ini kaybederek soğuk hava koşullarından neredeyse hiç etkilenmeyen bir model olarak öne çıktı.
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Soğuğa karşı en dayanıklı elektrikli otomobillerin WLTP Menzilleri ile soğuk havadaki menzilleri şu şekilde:
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