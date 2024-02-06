Söylemediğini Bırakmadı Dedi! Bir Kullanıcı ChatGPT'den Küfürlü ve Irkçı Sözlerle Yanıt Aldığını İddia Etti

Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda hızla gelişen ve hayatımızın birçok alanında aktif olarak kullanılır hale geldi. Özellikle müşteri hizmetleri, kişisel asistanlar ve sosyal medya platformları gibi alanlarda sıklıkla karşılaştığımız yapay zeka uygulamaları, kullanıcılarla etkileşim kurarak onlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak bu durum, yapay zekanın kullanıcılarla kurduğu iletişimde bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor.