Söylemediğini Bırakmadı Dedi! Bir Kullanıcı ChatGPT'den Küfürlü ve Irkçı Sözlerle Yanıt Aldığını İddia Etti
Söylemediğini Bırakmadı Dedi! Bir Kullanıcı ChatGPT'den Küfürlü ve Irkçı Sözlerle Yanıt Aldığını İddia Etti
Kaynak: https://twitter.com/onurravli
Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda hızla gelişen ve hayatımızın birçok alanında aktif olarak kullanılır hale geldi. Özellikle müşteri hizmetleri, kişisel asistanlar ve sosyal medya platformları gibi alanlarda sıklıkla karşılaştığımız yapay zeka uygulamaları, kullanıcılarla etkileşim kurarak onlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak bu durum, yapay zekanın kullanıcılarla kurduğu iletişimde bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor.
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Kullanıma sunulduğu günden bu yana yavaş yavaş hayatın her noktasında kendini hissettiren yapay zekanın bir ürünü olan ChatGPT yine adından söz ettirmeyi başardı.
Paylaşımda sohbet linki de verilirken konu, kafa karışıklığı yarattı.
Duruma inanmayanların olduğu kadar gülüp geçenler de vardı 👇
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