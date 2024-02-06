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Söylemediğini Bırakmadı Dedi! Bir Kullanıcı ChatGPT'den Küfürlü ve Irkçı Sözlerle Yanıt Aldığını İddia Etti

Söylemediğini Bırakmadı Dedi! Bir Kullanıcı ChatGPT'den Küfürlü ve Irkçı Sözlerle Yanıt Aldığını İddia Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.02.2024 - 22:43

Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda hızla gelişen ve hayatımızın birçok alanında aktif olarak kullanılır hale geldi. Özellikle müşteri hizmetleri, kişisel asistanlar ve sosyal medya platformları gibi alanlarda sıklıkla karşılaştığımız yapay zeka uygulamaları, kullanıcılarla etkileşim kurarak onlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak bu durum, yapay zekanın kullanıcılarla kurduğu iletişimde bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor.

Kaynak: https://twitter.com/onurravli
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Kullanıma sunulduğu günden bu yana yavaş yavaş hayatın her noktasında kendini hissettiren yapay zekanın bir ürünü olan ChatGPT yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kullanıma sunulduğu günden bu yana yavaş yavaş hayatın her noktasında kendini hissettiren yapay zekanın bir ürünü olan ChatGPT yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ekşi Sözlük kullanıcısının paylaşımına göre ChatGPT, sorulan soruya küfür ve ırkçılıkla karşılık verdi. Bu başlığa denk gelen bir Twitter kullanıcısı da bu durumu sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda sohbet linki de verilirken konu, kafa karışıklığı yarattı.

Paylaşımda sohbet linki de verilirken konu, kafa karışıklığı yarattı.
twitter.com

Duruma inanmayanların olduğu kadar gülüp geçenler de vardı 👇

Duruma inanmayanların olduğu kadar gülüp geçenler de vardı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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