ABD'de Satışa Sunulan Apple Vision Pro, Henüz Türkiye'de Satışa Sunulmadan İkinci El İlan Sitelerine Düştü!
ABD'de Satışa Sunulan Apple Vision Pro, Henüz Türkiye'de Satışa Sunulmadan İkinci El İlan Sitelerine Düştü!
Apple'ın ABD'de satışa sunduğu sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, ülkemizde başta Sahibinden.com olmak üzere birçok ikinci el ilan sitesinde listelendi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Apple, ilk kez geçtiğimiz sene haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu, ABD'de satışa sundu.
Anavatanında 3500 dolarlık başlangıç fiyatıyla alıcı bulan cihaz, henüz ülkemizde resmi olarak satışa çıkmadı.
Ancak, ABD'de bulunan birçok Türk vatandaşı, satın aldıkları Vision Pro modellerini Türkiye'deki ilan sitelerinde listelemeye başladı.
Özellikle Sahibinden.com'da Ankara, İstanbul ve İzmir'den otuza yakın Vision Pro ilanı görmek mümkün.
Genel olarak, cihazın 256 GB'lik versiyonlarının listelendiği ilanlarda, en uygun fiyatlı ürün 139 bin TL'den, en pahalısı ise 249 bin 990 TL'den alıcı buluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bununla beraber platformdaki pek çok satıcı, ürünün teslimatı için randevu vermiş durumda. Çoğu ilanda ürünün en erken 11-12 Şubat tarihileri arasında elden teslim edileceği belirtiliyor.
ABD merkezli teknoloji devinin, yeni sanal gerçeklik başlığını ülkemizde vergiler dahil 150 bin TL ila 200 bin TL arasında satışa sunması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda