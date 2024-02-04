Sokaklarda Apple Vision Pro ile Dolaşan İnsanlar Size de Black Mirror'da Yaşadığımızı Hissettirecek
Sokaklarda Apple Vision Pro ile Dolaşan İnsanlar Size de Black Mirror'da Yaşadığımızı Hissettirecek
İlk tanıtımından beri yalnızca teknoloji tutkunlarının değil, konuyla biraz içli dışlı olan hemen hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarmış olan Apple Vision Pro nihayet piyasaya sürüldü. Merakla beklenen cihazın daha şimdiden sokaklarda kullanılmaya başlaması ise insana kendini bir Balck Mirror bölümünün içinde gibi hissettiriyor.
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Geçtiğimiz aylarda ilk sanal gerçeklik gözlükleri Apple Vision Pro'yu tanıtıan şirket adeta gerçeklik algımızla oynamıştı!
Apple Vision Pro'nun neler vadettiğini size şöyle gösterelim. 👇
Daha piyasaya sürüleli bir hafta bile olmayan cihaza sahip olup üstüne üstlük kullanmaya da hemen alışan bazı kişilerin görüntüleri ise Balck Mirror'ı aratmıyor.
Öyle ki yürürken bile cihazı kullanan insanlara rastlamak mümkün.
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Başlığı dışarıda kullanmanın nasıl bir deneyim sunduğunu ise şöyle göstermeye çalışalım. 👇
Kendi kendine gidebilen elektrikli aracınızın içinde oturmuş, başlığınız sayesinde belki işlerinizi hallediyor, belki de sadece biraz eğleniyorsunuz. Bu sahne gerçek dünyadansa bir bilim kurgu filmine ait gibi değil mi?
Peki ya sosyalleşmek yakın zamanda böyle bir şeye evrilebilir mi?
Veya spor yapmak?
Vision Pro ile Cybertruck sürmek mi? Bundan daha fütüristik hissettirecek başka bir şey yoktur herhalde.
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Görüntüler teknolojinin geldiği noktayı göstermenin yanında ne yalan söyleyelim biraz da ürkütücü.
Fakat teknolojiden kaçış yok. Geleceğe hoşgeldiniz!
Apple Vision Pro 3 bin 499 dolarlık fiyatı ile satışta. Ülkemizde ise henüz resmi olarak yerini almadı.
Sizce bu işin sonu nereye gider? Ülkemizde satışa sunulduğunda biz de böyle görüntüler görür müyüz? Buyurun tartışalım.
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