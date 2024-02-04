Sokaklarda Apple Vision Pro ile Dolaşan İnsanlar Size de Black Mirror'da Yaşadığımızı Hissettirecek

İlk tanıtımından beri yalnızca teknoloji tutkunlarının değil, konuyla biraz içli dışlı olan hemen hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarmış olan Apple Vision Pro nihayet piyasaya sürüldü. Merakla beklenen cihazın daha şimdiden sokaklarda kullanılmaya başlaması ise insana kendini bir Balck Mirror bölümünün içinde gibi hissettiriyor.