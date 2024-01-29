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Yapay Zekayı Alt Edip Yarattığı Cinayet Sahnesindeki Katili Bulabilecek misin?

Yapay Zekayı Alt Edip Yarattığı Cinayet Sahnesindeki Katili Bulabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.01.2024 - 14:44

Standartlaşmış 'katili bul' oyunlarını bilirsiniz. Verilen sahnedeki ipuçlarından faydalanarak katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız oyunlara bu kez yapay zeka eli değdi. Bakalım siz yapay zekayı alt edip katili bulabilecek misiniz?

Kaynak, Kaynak

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Eveet, hazırsanız başlayalım. Fotoğraftaki bir kişi katil ve sahnede onu ele verecek bazı detaylar mevcut. İlerleyen karelerde size bazı ipuçları vereceğiz ancak kolaya kaçmazsanız daha çok eğlenirsiniz. Fotoğrafı büyüterek sahneyi taramaya başlayın.

Eveet, hazırsanız başlayalım. Fotoğraftaki bir kişi katil ve sahnede onu ele verecek bazı detaylar mevcut. İlerleyen karelerde size bazı ipuçları vereceğiz ancak kolaya kaçmazsanız daha çok eğlenirsiniz. Fotoğrafı büyüterek sahneyi taramaya başlayın.

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+'2025 yılı AGI Yasası uyarınca robotik bir varlık eylemlerinden yasal olarak sorumlu değildir. Bunun yerine sorumluluk geliştirici, üretici veya robotun mucididir.'

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Bu Asyalı kadın daha yakından incelenmeyi hak ediyor.

Peki bu mimik de neyin nesi?

Peki bu mimik de neyin nesi?
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Çözüme geçmeden önce tüm ipuçlarını topluca bir gözden geçirmek gerekirse...

Çözüme geçmeden önce tüm ipuçlarını topluca bir gözden geçirmek gerekirse...

  • Boyundaki yara, sarışın kadına karşı bir nanobot silahı kullanıldığını gösteriyor.

  • Siyahi beyefendi Time'ın kapağında 'AGI'nin mucidi' olarak gösteriliyor.

  • Tavanda gizli kamera gözetleme sistemi bulunmaktadır.

  • Kahyanın elinde tuttuğu fotoğraf tavandaki kameradan çekilmiş bir fotoğraf. Sarışın adamla Asyalı kadını kucaklaşırken gösteriyor.

  • Duvarda asılı olan resim sarışın adam ve kadının düğün fotoğrafı. Sarışın adam şaşkın, suçlu görünüyor ama açgözlü değil. Şok olmuş.

  • Köşedeki rafta duran dizüstü bilgisayarda, robot cinayetlerinde sorumluluğun yapay zeka geliştiricisine ait olduğunu belirten bir makale var. Ama biri bunu araştırmıyorsa, bu neden dizüstü bilgisayarda duruyordu? Sarışın adam bu soruyu ChatGPT'ye sormuş.

  • Asyalı kadın aslında bir AGI robotu.

Peki kadını kim öldürdü?

Bilemedin!

Bilemedin!

Başlangıçta sarışın adamın robotuyla bir ilişkisi olduğuna ve karısının kıskançlık krizine girerek kocasını öldürmeye teşebbüs ettiğine, robotun da karısını öldürerek onu koruduğuna inandırılıyoruz. Bu durum, 2025 AGI Yasası uyarınca, AGI mucidini ya da robot mucidini cinayetten suçlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, sarışın adamın bunun olacağını bildiği açıktır çünkü bunu araştırmıştır ve mikro ifadesi, karısının önceden planlanmış bir cinayetinden kurtulduğunu hissettirmektedir. Önceden planlanmış çünkü robotun karısını öldürmesi halinde kimin suçlu olacağını araştırmış. Muhtemelen tavandaki kamerayı biliyordu ve karısını tetiklemek için robotla bir yakınlaşma sahneledi. Sonundaki mikro gülümsemesi, AGI yaratıcısının suçlu bulunmasını beklediğini gösteriyor.

Ancak, bayanlar ve baylar, karısını öldürmekten suçlu olan sarışın adamdır!

Bilemedin!

Bilemedin!

Başlangıçta sarışın adamın robotuyla bir ilişkisi olduğuna ve karısının kıskançlık krizine girerek kocasını öldürmeye teşebbüs ettiğine, robotun da karısını öldürerek onu koruduğuna inandırılıyoruz. Bu durum, 2025 AGI Yasası uyarınca, AGI mucidini ya da robot mucidini cinayetten suçlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, sarışın adamın bunun olacağını bildiği açıktır çünkü bunu araştırmıştır ve mikro ifadesi, karısının önceden planlanmış bir cinayetinden kurtulduğunu hissettirmektedir. Önceden planlanmış çünkü robotun karısını öldürmesi halinde kimin suçlu olacağını araştırmış. Muhtemelen tavandaki kamerayı biliyordu ve karısını tetiklemek için robotla bir yakınlaşma sahneledi. Sonundaki mikro gülümsemesi, AGI yaratıcısının suçlu bulunmasını beklediğini gösteriyor.

Ancak, bayanlar ve baylar, karısını öldürmekten suçlu olan sarışın adamdır!

Bildin!

Bildin!

Başlangıçta sarışın adamın robotuyla bir ilişkisi olduğuna ve karısının kıskançlık krizine girerek kocasını öldürmeye teşebbüs ettiğine, robotun da karısını öldürerek onu koruduğuna inandırılıyoruz. Bu durum, 2025 AGI Yasası uyarınca, AGI mucidini ya da robot mucidini cinayetten suçlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, sarışın adamın bunun olacağını bildiği açıktır çünkü bunu araştırmıştır ve mikro ifadesi, karısının önceden planlanmış bir cinayetinden kurtulduğunu hissettirmektedir. Önceden planlanmış çünkü robotun karısını öldürmesi halinde kimin suçlu olacağını araştırmış. Muhtemelen tavandaki kamerayı biliyordu ve karısını tetiklemek için robotla bir yakınlaşma sahneledi. Sonundaki mikro gülümsemesi, AGI yaratıcısının suçlu bulunmasını beklediğini gösteriyor.

Evet bayanlar ve baylar, karısını öldürmekten suçlu olan sarışın adamdır!

Bilemedin!

Bilemedin!

Başlangıçta sarışın adamın robotuyla bir ilişkisi olduğuna ve karısının kıskançlık krizine girerek kocasını öldürmeye teşebbüs ettiğine, robotun da karısını öldürerek onu koruduğuna inandırılıyoruz. Bu durum, 2025 AGI Yasası uyarınca, AGI mucidini ya da robot mucidini cinayetten suçlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, sarışın adamın bunun olacağını bildiği açıktır çünkü bunu araştırmıştır ve mikro ifadesi, karısının önceden planlanmış bir cinayetinden kurtulduğunu hissettirmektedir. Önceden planlanmış çünkü robotun karısını öldürmesi halinde kimin suçlu olacağını araştırmış. Muhtemelen tavandaki kamerayı biliyordu ve karısını tetiklemek için robotla bir yakınlaşma sahneledi. Sonundaki mikro gülümsemesi, AGI yaratıcısının suçlu bulunmasını beklediğini gösteriyor.

Ancak, bayanlar ve baylar, karısını öldürmekten suçlu olan sarışın adamdır!

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