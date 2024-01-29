Yapay Zekayı Alt Edip Yarattığı Cinayet Sahnesindeki Katili Bulabilecek misin?
Yapay Zekayı Alt Edip Yarattığı Cinayet Sahnesindeki Katili Bulabilecek misin?
Standartlaşmış 'katili bul' oyunlarını bilirsiniz. Verilen sahnedeki ipuçlarından faydalanarak katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız oyunlara bu kez yapay zeka eli değdi. Bakalım siz yapay zekayı alt edip katili bulabilecek misiniz?
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Eveet, hazırsanız başlayalım. Fotoğraftaki bir kişi katil ve sahnede onu ele verecek bazı detaylar mevcut. İlerleyen karelerde size bazı ipuçları vereceğiz ancak kolaya kaçmazsanız daha çok eğlenirsiniz. Fotoğrafı büyüterek sahneyi taramaya başlayın.
İlk ipucumuz elbette ki kurbanın üzerinde. Elinde bir tabanca tutan kadına bir de yakından bakalım. Bu ne anlama geliyor olabilir?
Detaylarda gezinmeye devam edelim. Görüldüğü üzere odadakilerden biri ünlü bir bilim insanı. Hmm...
Odanın her yanı detay dolu. Kısacası cevap gözlerimizin önünde. Daha dikkatli bakın.
Cinayet bulmacalarının bir numaralı şüphelisi uşak elinde ne tutuyor?
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Odadaki kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri de çözülüyor. Dedik ya, detaylar gözlerinizin önünde!
Yapay zeka ile üretilen sahnede karakterlerimizden biri yapay zekadan yardım almış. Peki ne sormuş dersiniz?
Yukarıdaki ipucunu da düşünecek olursak...
Bu Asyalı kadın daha yakından incelenmeyi hak ediyor.
Peki bu mimik de neyin nesi?
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Çözüme geçmeden önce tüm ipuçlarını topluca bir gözden geçirmek gerekirse...
Peki kadını kim öldürdü?
Bilemedin!
Bilemedin!
Bildin!
Bilemedin!
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