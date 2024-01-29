Başlangıçta sarışın adamın robotuyla bir ilişkisi olduğuna ve karısının kıskançlık krizine girerek kocasını öldürmeye teşebbüs ettiğine, robotun da karısını öldürerek onu koruduğuna inandırılıyoruz. Bu durum, 2025 AGI Yasası uyarınca, AGI mucidini ya da robot mucidini cinayetten suçlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, sarışın adamın bunun olacağını bildiği açıktır çünkü bunu araştırmıştır ve mikro ifadesi, karısının önceden planlanmış bir cinayetinden kurtulduğunu hissettirmektedir. Önceden planlanmış çünkü robotun karısını öldürmesi halinde kimin suçlu olacağını araştırmış. Muhtemelen tavandaki kamerayı biliyordu ve karısını tetiklemek için robotla bir yakınlaşma sahneledi. Sonundaki mikro gülümsemesi, AGI yaratıcısının suçlu bulunmasını beklediğini gösteriyor.

Ancak, bayanlar ve baylar, karısını öldürmekten suçlu olan sarışın adamdır!