Yeni Apple Vision Pro ile Gerçekleştirilen İlk FaceTime Görüşmesi Beklentilerin Altında Kaldı
Yeni Apple Vision Pro ile Gerçekleştirilen İlk FaceTime Görüşmesi Beklentilerin Altında Kaldı
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İlk olarak geçtiğimiz hafta ABD'de ön siparişe sunulan yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, kısa sürede teknoloji gündemine oturdu.
Pek çok kullanıcı, Apple tarafından tam olarak satışa sunulmayan 3500 dolarlık yeni cihazı inceleme ve kullanma fırsatını henüz bulamadı.
Teknoloji içerikleri ile tanınan ünlü Youtuber iJustine ise takipçilerinin meraklarını gidermek adına yeni sanal gerçeklik başlığını ilk kez deneyimlediği anları paylaştı.
Yayınladığı videoda Apple Vision Pro'nun çalışma sistemini ve genel özelliklerini takipçilerine aktaran iJustine, ayrıca oluşturduğu "Persona" isimli sanal avatarı ile ilk FaceTime görüşmesini gerçekleştirdi.
Ünlü teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee ve Brian Tong'un da Vision Pro cihazları ile katıldığı FaceTime görüşmesi, birçok izleyici tarafından "ürkütücü derecede garip" olarak yorumlandı.
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İzleyicilerle birlikte cihazı deneyimleme fırsatı bulan diğer ünlü teknoloji editörleri de Apple'ın henüz beta aşamasında olduğunu belirttiği yeni Persona görüşmelerini eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte Apple Vision Pro aracılığıyla iJustine ile diğer Youtuber'lar arasında gerçekleştirilen FaceTime görüşmesi ⬇️
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