Yeni Apple Vision Pro ile Gerçekleştirilen İlk FaceTime Görüşmesi Beklentilerin Altında Kaldı

The Verge'den Nilay Patel:

Wall Street Journal'dan Joanna Stern:

Arkadaşlarımla ve ailemle gerçekleştirdiğim FaceTime'larda yorumların hepsi aynı yöndeydi: Kız kardeşim 'Berbat görünüyorsun,' dedi. Arkadaşım Jason Gay ise 'Cehennemden gelen botoks gibi'. Babam ise sadece 'korkunç' yorumunu yaptı.

Diğer Vision Pro yorumcularını aramak biraz daha iyiydi çünkü hepimiz gülünç görünüyorduk. Ama herkes benim en kötü göründüğüm konusunda hemfikirdi. Ve bu yorumlar, Persona'mı profesyonel ışıklandırma ile defalarca yeniden yaptıktan sonra geldi.