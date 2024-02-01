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Yeni Apple Vision Pro ile Gerçekleştirilen İlk FaceTime Görüşmesi Beklentilerin Altında Kaldı

Yeni Apple Vision Pro ile Gerçekleştirilen İlk FaceTime Görüşmesi Beklentilerin Altında Kaldı

Apple
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 21:09

Teknoloji odaklı içerikleri ile tanınan ünlü Youtuber iJustine, Apple'ın yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro ile ilgili yeni bir video paylaştı. iJustine'ın Vision Pro aracılığıyla diğer Youtuber'lar ile gerçekleştirdiği FaceTime görüşmesi sosyal medyada gündem oldu.👇

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İlk olarak geçtiğimiz hafta ABD'de ön siparişe sunulan yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, kısa sürede teknoloji gündemine oturdu.

İlk olarak geçtiğimiz hafta ABD'de ön siparişe sunulan yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, kısa sürede teknoloji gündemine oturdu.

Pek çok kullanıcı, Apple tarafından tam olarak satışa sunulmayan 3500 dolarlık yeni cihazı inceleme ve kullanma fırsatını henüz bulamadı.

Pek çok kullanıcı, Apple tarafından tam olarak satışa sunulmayan 3500 dolarlık yeni cihazı inceleme ve kullanma fırsatını henüz bulamadı.

Teknoloji içerikleri ile tanınan ünlü Youtuber iJustine ise takipçilerinin meraklarını gidermek adına yeni sanal gerçeklik başlığını ilk kez deneyimlediği anları paylaştı.

Yayınladığı videoda Apple Vision Pro'nun çalışma sistemini ve genel özelliklerini takipçilerine aktaran iJustine, ayrıca oluşturduğu "Persona" isimli sanal avatarı ile ilk FaceTime görüşmesini gerçekleştirdi.

Yayınladığı videoda Apple Vision Pro'nun çalışma sistemini ve genel özelliklerini takipçilerine aktaran iJustine, ayrıca oluşturduğu "Persona" isimli sanal avatarı ile ilk FaceTime görüşmesini gerçekleştirdi.

Ünlü teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee ve Brian Tong'un da Vision Pro cihazları ile katıldığı FaceTime görüşmesi, birçok izleyici tarafından "ürkütücü derecede garip" olarak yorumlandı.

Ünlü teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee ve Brian Tong'un da Vision Pro cihazları ile katıldığı FaceTime görüşmesi, birçok izleyici tarafından "ürkütücü derecede garip" olarak yorumlandı.
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İzleyicilerle birlikte cihazı deneyimleme fırsatı bulan diğer ünlü teknoloji editörleri de Apple'ın henüz beta aşamasında olduğunu belirttiği yeni Persona görüşmelerini eleştiri yağmuruna tuttu.

İzleyicilerle birlikte cihazı deneyimleme fırsatı bulan diğer ünlü teknoloji editörleri de Apple'ın henüz beta aşamasında olduğunu belirttiği yeni Persona görüşmelerini eleştiri yağmuruna tuttu.

The Verge'den Nilay Patel:

Burada Apple'ın son derece tuhaf ve tekinsiz 3D persona sistemi hakkında çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Apple'ın neden beta etiketi koyduğunu görüntülerden anlayabilirsiniz.

Wall Street Journal'dan Joanna Stern:

Arkadaşlarımla ve ailemle gerçekleştirdiğim FaceTime'larda yorumların hepsi aynı yöndeydi: Kız kardeşim 'Berbat görünüyorsun,' dedi. Arkadaşım Jason Gay ise 'Cehennemden gelen botoks gibi'. Babam ise sadece 'korkunç' yorumunu yaptı.

Diğer Vision Pro yorumcularını aramak biraz daha iyiydi çünkü hepimiz gülünç görünüyorduk. Ama herkes benim en kötü göründüğüm konusunda hemfikirdi. Ve bu yorumlar, Persona'mı profesyonel ışıklandırma ile defalarca yeniden yaptıktan sonra geldi.

İşte Apple Vision Pro aracılığıyla iJustine ile diğer Youtuber'lar arasında gerçekleştirilen FaceTime görüşmesi ⬇️

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