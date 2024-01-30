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Apple'ın Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı Vision Pro, Ön Siparişteki Satış Sayısıyla Dudak Uçuklattı!

Apple'ın Yeni Sanal Gerçeklik Başlığı Vision Pro, Ön Siparişteki Satış Sayısıyla Dudak Uçuklattı!

Apple
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 16:54

Apple'ın yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun ön sipariş sürecinde kaç adet sattığı ortaya çıktı. İddialara göre, fiyatıyla dudak uçuklatan cihaz, ABD'de yoğun ilgi ile karşılandı. 👇

Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/01/29/...
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Apple'ın ilk kez 2023 yılının haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Vision Pro, geçtiğimiz hafta ABD'de ön siparişe sunuldu.

Apple'ın ilk kez 2023 yılının haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Vision Pro, geçtiğimiz hafta ABD'de ön siparişe sunuldu.

Duyurulduğu günden bu yana piyasanın oldukça üstünde bir fiyat ile çıkış yapacağı söylenen cihaz, ön sipariş sürecinde 3 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluştu.

Duyurulduğu günden bu yana piyasanın oldukça üstünde bir fiyat ile çıkış yapacağı söylenen cihaz, ön sipariş sürecinde 3 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluştu.

Firmanın yeni karma gerçeklik başlığının yaklaşık 10 günlük ön sipariş sürecinde kaç adet sattığı bugün itibariyle ortaya çıktı.

Firmanın yeni karma gerçeklik başlığının yaklaşık 10 günlük ön sipariş sürecinde kaç adet sattığı bugün itibariyle ortaya çıktı.

Birçok kişi cihazın dudak uçuklatan başlangıç fiyatı nedeniyle az talep göreceğini düşünürken, güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılan satış rakamları durumun tam tersi olduğunu gösterdi.

Birçok kişi cihazın dudak uçuklatan başlangıç fiyatı nedeniyle az talep göreceğini düşünürken, güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılan satış rakamları durumun tam tersi olduğunu gösterdi.

Şirkete yakın isimlerden gelen bilgilere göre, Apple Vision Pro, an itibariyle 200 binden fazla satış sayısına ulaşmayı başardı.

Şirkete yakın isimlerden gelen bilgilere göre, Apple Vision Pro, an itibariyle 200 binden fazla satış sayısına ulaşmayı başardı.
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İddialar, Apple'ın ilk aşamada Vision Pro için belirlediği 500 bin adetlik satış hedefinin neredeyse yarısına şimdiden ulaştığını öne sürüyor.

İddialar, Apple'ın ilk aşamada Vision Pro için belirlediği 500 bin adetlik satış hedefinin neredeyse yarısına şimdiden ulaştığını öne sürüyor.

Uzmanlara göre, şirket beklenenden çok daha büyük bir ilgi ile karşılanan yeni cihazı adına üretim hedefini arttırabilir.

Uzmanlara göre, şirket beklenenden çok daha büyük bir ilgi ile karşılanan yeni cihazı adına üretim hedefini arttırabilir.

Yüksek fiyatı nedeniyle ABD'de bile pek çok tüketicinin boyunu aşan Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde resmi olarak satışa sunulacak.

Yüksek fiyatı nedeniyle ABD'de bile pek çok tüketicinin boyunu aşan Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde resmi olarak satışa sunulacak.

Karma gerçeklik başlığının ülkemize ne zaman ayak basacağı ve Türkiye'deki satış fiyatı ise hala merak konusu.

Karma gerçeklik başlığının ülkemize ne zaman ayak basacağı ve Türkiye'deki satış fiyatı ise hala merak konusu.

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