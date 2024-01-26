Apple, Avrupa'daki Kullanıcılarına Büyük Yenilikler Getiren Yeni iOS 17.4 Beta Güncellemesini Yayınladı
Apple, Avrupa'daki Kullanıcılarına Büyük Yenilikler Getiren Yeni iOS 17.4 Beta Güncellemesini Yayınladı
Apple, özellikle Avrupa Birliği içerisinde yer alan kullanıcılar adına bir dizi yenilik içeren yeni iOS 17.4 Beta sürümünü yayınladı.👇
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Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 17.3 işletim sisteminin hemen ardından Mart ayında piyasaya süreceği iOS 17.4'ün beta sürümünü geliştiricilerin kullanımına sundu.
Önemli yenilikleri beraberinde getiren güncelleme, özellikle geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan Dijital Pazarlar Yasasına uygun olmasıyla dikkat çekiyor.
ABD merkezli teknoloji devi, iOS 17.4 Beta ile beraber Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Kanunları kapsamında, kullanıcıların bundan böyle App Store dışından uygulama yükleyebilmesine imkan tanıdı.
Avrupa Birliği'ne bağlı kullanıcılar, söz konusu özellikle birlikte alternatif uygulama mağazalarından uygulama indirebilecek.
Apple'ın yeni özelliğinden yararlanmak isteyen uygulama geliştiricileri ise firmaya uygulamayı indiren kullanıcı başına ödeme yapacak.
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iOS 17.4 güncellemesini yükleyen AB kullanıcıları bununla beraber, Safari dışında iOS'taki popüler tarayıcılar listesinde yer alan diğer tarayıcıları da varsayılan tarayıcı olarak ayarlayabilecek.
Mevcut sürüm ayrıca iPhone'larda bulunan ödeme seçeneklerini de genişletecek. Üçüncü parti ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile NFC özelliğini destekleyecek.
Böylece kullanıcılar, Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan telefonları üzerinden temassız ödeme yapabilecek.
Oyunlar tarafında da yenilikler içeren iOS 17.4 ile birlikte Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi üçüncü taraf oyun akışı uygulamaları direkt olarak App Store üzerinden indirilebilecek.
Apple, iOS 17.4 Beta ile Avrupa Birliği yasaları kapsamında hayata geçirdiği bu yeniliklerin yanında bir dizi yeni emoji karakteri ve uzun bir süredir beklenen Podcast transkriptlerini de kullanıcıların beğenisine sundu.
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Şuanda yalnızca geliştirici profiline sahip cihazlar için indirmeye sunulan yeni iOS 17.4 beta güncellemesinin yakında herkese açık sürümünün de Apple tarafından yayınlanması bekleniyor.
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