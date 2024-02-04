Yapay Zekaya Sorduk: Ülkelerin Dev Savaş Robotları Olsa Nasıl Görünürlerdi?

Yapay zekaya sorduk! Yıl 2220. Dünyada tansiyon yine yükseliyor. Tüm ülkeler yaklaşan kriz için elbette hazırlıklı olmak istiyor ve çareyi ise gökdelen boyutuna varabilen, ülkelerini koruyacak olan dev robotlarda buluyorlar. Krizin eşiğindeki bu distopik dünyada ülkelerin savaş robotları nasıl mı görünürdü dersiniz? Buyurun birlikte bir göz atalım.