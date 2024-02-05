Ortalığı "Black Mirror" Bölümlerine Döndüren 100 Bin Liralık Apple Vision Pro İlk Günden Hacklendi

MIT'de doktora öğrencisi olan Joseph Ravichandran, X/Twitter platformunda Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS'ta cihazı jailbreak ve zararlı yazılımlara maruz bırakabilecek ciddi bir güvenlik zaafiyeti bulduğunu açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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