Ortalığı "Black Mirror" Bölümlerine Döndüren 100 Bin Liralık Apple Vision Pro İlk Günden Hacklendi
Ortalığı "Black Mirror" Bölümlerine Döndüren 100 Bin Liralık Apple Vision Pro İlk Günden Hacklendi
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Yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte güvenlik açıklarının hızla tespit edilmesi, siber güvenlik dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Bu bağlamda Apple'ın son teknoloji ürünü Apple Vision Pro da piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra yazılımcılar tarafından hedef alındı.
Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS içinde cihazı jailbreak ve zararlı yazılımlara karşı açık hale getirebilecek kritik bir güvenlik açığı keşfedildi.
Bu önemli bulguyu, mikro mimari güvenlik konusunda MIT'de doktora yapan Joseph Ravichandran, X platformunda paylaştı.
Ravichandran'ın belirttiğine göre tespit edilen çekirdek güvenlik açığı, cihazın "Cihazı çıkarın" ve "Cihazınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Ekran, 30 saniye sonra kararacak." gibi uyarılar vererek tepki göstermesine neden oluyor.
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Ayrıca Vision Pro'nun Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında yetkisiz erişim denemeleriyle ilgili bir log dosyasının da oluşturulduğu görülüyor.
Ravichandran, konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda "Vision Pro Crasher" isimli bir uygulama üzerinden cihaza yerleştirilmiş bir kuru kafa emojisi ile "Vision Pro'mu Çökert" yazılı bir açılır pencere gösteriyor.
Bu durum, Vision Pro'nun güvenlik açığından nasıl etkilenebileceğini gözler önüne seriyor ancak Apple'ın özellikle yüksek segment ürünlerinde yazılım güvenliğini iyileştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.
Bu nedenle bahsedilen güvenlik açığının Apple tarafından yakında yayımlanacak bir yazılım güncellemesi ile giderilmesi bekleniyor.
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