Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Ortalığı "Black Mirror" Bölümlerine Döndüren 100 Bin Liralık Apple Vision Pro İlk Günden Hacklendi

Ortalığı "Black Mirror" Bölümlerine Döndüren 100 Bin Liralık Apple Vision Pro İlk Günden Hacklendi

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 13:41

MIT'de doktora öğrencisi olan Joseph Ravichandran, X/Twitter platformunda Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS'ta cihazı jailbreak ve zararlı yazılımlara maruz bırakabilecek ciddi bir güvenlik zaafiyeti bulduğunu açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte güvenlik açıklarının hızla tespit edilmesi, siber güvenlik dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte güvenlik açıklarının hızla tespit edilmesi, siber güvenlik dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bu bağlamda Apple'ın son teknoloji ürünü Apple Vision Pro da piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra yazılımcılar tarafından hedef alındı.

Bu bağlamda Apple'ın son teknoloji ürünü Apple Vision Pro da piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra yazılımcılar tarafından hedef alındı.

Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS içinde cihazı jailbreak ve zararlı yazılımlara karşı açık hale getirebilecek kritik bir güvenlik açığı keşfedildi.

Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS içinde cihazı jailbreak ve zararlı yazılımlara karşı açık hale getirebilecek kritik bir güvenlik açığı keşfedildi.

Bu önemli bulguyu, mikro mimari güvenlik konusunda MIT'de doktora yapan Joseph Ravichandran, X platformunda paylaştı.

Bu önemli bulguyu, mikro mimari güvenlik konusunda MIT'de doktora yapan Joseph Ravichandran, X platformunda paylaştı.

Ravichandran'ın belirttiğine göre tespit edilen çekirdek güvenlik açığı, cihazın "Cihazı çıkarın" ve "Cihazınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Ekran, 30 saniye sonra kararacak." gibi uyarılar vererek tepki göstermesine neden oluyor.

Ravichandran'ın belirttiğine göre tespit edilen çekirdek güvenlik açığı, cihazın "Cihazı çıkarın" ve "Cihazınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Ekran, 30 saniye sonra kararacak." gibi uyarılar vererek tepki göstermesine neden oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayrıca Vision Pro'nun Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında yetkisiz erişim denemeleriyle ilgili bir log dosyasının da oluşturulduğu görülüyor.

Ayrıca Vision Pro'nun Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında yetkisiz erişim denemeleriyle ilgili bir log dosyasının da oluşturulduğu görülüyor.

Ravichandran, konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda "Vision Pro Crasher" isimli bir uygulama üzerinden cihaza yerleştirilmiş bir kuru kafa emojisi ile "Vision Pro'mu Çökert" yazılı bir açılır pencere gösteriyor.

Ravichandran, konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda "Vision Pro Crasher" isimli bir uygulama üzerinden cihaza yerleştirilmiş bir kuru kafa emojisi ile "Vision Pro'mu Çökert" yazılı bir açılır pencere gösteriyor.

Bu durum, Vision Pro'nun güvenlik açığından nasıl etkilenebileceğini gözler önüne seriyor ancak Apple'ın özellikle yüksek segment ürünlerinde yazılım güvenliğini iyileştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Bu durum, Vision Pro'nun güvenlik açığından nasıl etkilenebileceğini gözler önüne seriyor ancak Apple'ın özellikle yüksek segment ürünlerinde yazılım güvenliğini iyileştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Bu nedenle bahsedilen güvenlik açığının Apple tarafından yakında yayımlanacak bir yazılım güncellemesi ile giderilmesi bekleniyor.

Bu nedenle bahsedilen güvenlik açığının Apple tarafından yakında yayımlanacak bir yazılım güncellemesi ile giderilmesi bekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?