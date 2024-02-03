Görüş Bildir
Haberler
Video
Amerika’da Bir Adam Elektrikli Aracıyla Yolculuk Yaptığı Sırada Apple Vision Pro Kullandığı Anları Paylaştı

Amerika’da Bir Adam Elektrikli Aracıyla Yolculuk Yaptığı Sırada Apple Vision Pro Kullandığı Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:30 Son Güncelleme: 03.02.2024 - 23:35

İçerik Devam Ediyor

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, adeta büyüleyici bir etki yaratıyor. Yıllar içinde, teknolojik yeniliklerin hızı ve büyüklüğü, neredeyse insan aklının sınırlarını aştı. Bu yüzden, teknolojinin son dönemdeki ilerlemesi, sadece hayranlık uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda heyecan ve ilham da sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Amerika’da bir adam elektrikli aracıyla yolculuk yaptığı sırada, Apple Vision Pro kullandığı anları paylaştı.

Amerika’da bir adam elektrikli aracıyla yolculuk yaptığı sırada, Apple Vision Pro kullandığı anları paylaştı.

Görüntüler, teknolojinin bir sonraki adımı konusunda heyecan yarattı.

Görüntüler, teknolojinin bir sonraki adımı konusunda heyecan yarattı.

İşte o video;

Vision Pro'nun tam olarak nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?