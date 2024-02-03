Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, adeta büyüleyici bir etki yaratıyor. Yıllar içinde, teknolojik yeniliklerin hızı ve büyüklüğü, neredeyse insan aklının sınırlarını aştı. Bu yüzden, teknolojinin son dönemdeki ilerlemesi, sadece hayranlık uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda heyecan ve ilham da sağlıyor.
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Amerika’da bir adam elektrikli aracıyla yolculuk yaptığı sırada, Apple Vision Pro kullandığı anları paylaştı.
Görüntüler, teknolojinin bir sonraki adımı konusunda heyecan yarattı.
İşte o video;
Vision Pro'nun tam olarak nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz;
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