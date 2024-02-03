Bir Gurbetçi Üzerinde "1500 € Kazanma Şansı" Yazan Pizzayı "Almanya'da 1 Pizza 1500 €" Diyerek Paylaştı

Sürekli artan fiyatlar fiyat algımızı tamamen değiştirdi. Bu yüzden birçok üründe fiyat normal mi yoksa yüksek mi algılayamayabiliyoruz. Bu karışıklık Almanya'da da bir Türk'ün başına bela oldu.
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Almanya'da markete giren bir Türk, pizza kutusunun üzerinde bulunan 1500 €'luk hediye çeki çekilişi etiketini pizzanın fiyatı zannetti.
"Söylediğimde kimse bana inanmamıştı. Almanya'da 1 pizza 1500 €" diyerek pizza kutularını paylaşan gurbetçi bir de birkaç pizzanın kaç paraya geldiğinin hesabını yaptı.
İşte o video;
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