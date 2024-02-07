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Alper Gezeravcı Uzaydan Ne Zaman Dönecek? SpaceX Açıkladı!

Alper Gezeravcı Uzaydan Ne Zaman Dönecek? SpaceX Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 09:07

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu tamamladı. 18 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalar yürüten Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin ne zaman uzaydan ayrılacağı ise merak konusu oldu. Dönüş tarihleri ertelenen ekibin, ne zaman dünyaya döneceğini ise SpaceX açıkladı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde dünyadan fırlatılmıştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde dünyadan fırlatılmıştı.

Yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından ekibi taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. 

Ekip, burada bilimsel deneyler yürütmeye başladı.

Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği yaklaşık 18 günde, 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği yaklaşık 18 günde, 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 

“Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için.” ifadelerine yer vermişti.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise 3 kez ertelenmişti.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise 3 kez ertelenmişti.

Axiom-3 ekibin 2 Şubat tarihinde Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle dünyaya dönüş tarihleri ertelenmişti. 

Dünya'ya dönüş öncesinde ekip için uğurlama töreni yapılmış, Gezeravcı  'Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerine yer vermişti.

Alper Gezeravcı ve ekibinin ne zaman dünyaya döneceğini ise SpaceX, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Alper Gezeravcı ve ekibinin ne zaman dünyaya döneceğini ise SpaceX, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

SpaceX, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bugün 17.05'te ayrılacağını açıkladı. 

Ancak şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu da aktardı.

Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 saat süreceği tahmin ediliyor.

Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 saat süreceği tahmin ediliyor.

Kapıların kapatılmasının ardından, kapsül uzay istasyonundan ayrılarak kontrollü bir şekilde dönüşe geçecek. Dragon uzay aracı, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

İnişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan iniş noktalarından birine yapılması bekleniyor.

Atmosfere girişin ardından ise sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak. Dragon kapsülü, paraşütlerin açılmasının ardından da inişi gerçekleştirecek.

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