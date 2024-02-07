Alper Gezeravcı Uzaydan Ne Zaman Dönecek? SpaceX Açıkladı!
Alper Gezeravcı Uzaydan Ne Zaman Dönecek? SpaceX Açıkladı!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu tamamladı. 18 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalar yürüten Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin ne zaman uzaydan ayrılacağı ise merak konusu oldu. Dönüş tarihleri ertelenen ekibin, ne zaman dünyaya döneceğini ise SpaceX açıkladı.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde dünyadan fırlatılmıştı.
Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği yaklaşık 18 günde, 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.
Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü ise 3 kez ertelenmişti.
Alper Gezeravcı ve ekibinin ne zaman dünyaya döneceğini ise SpaceX, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 saat süreceği tahmin ediliyor.
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