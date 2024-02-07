Alper Gezeravcı Uzaydan Ne Zaman Dönecek? SpaceX Açıkladı!

Axiom-3 ekibin 2 Şubat tarihinde Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle dünyaya dönüş tarihleri ertelenmişti.

Dünya'ya dönüş öncesinde ekip için uğurlama töreni yapılmış, Gezeravcı 'Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerine yer vermişti.