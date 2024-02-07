Çok Konuşulan Yazılımcı Maaşları Ortaya Çıktı: Kendileri Açıkladılar!

Maaş öğrenmeye bayılıyoruz. 'Kaç para alıyorsun?' şeklindeki toplumsal geleneğimiz, özellikle yaş seviyesi yükseldikçe artık algıların değiştiği ortamda asgari ücreti bile yüksek görmekle sonuçlanırken, çok konuşulan yazılımcı maaşları da ortaya çıktı. Yapılan bir anketin sonucuna göre bakın yazılımcılar kaç para alıyor?