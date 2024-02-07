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Çok Konuşulan Yazılımcı Maaşları Ortaya Çıktı: Kendileri Açıkladılar!

Çok Konuşulan Yazılımcı Maaşları Ortaya Çıktı: Kendileri Açıkladılar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 17:00

Maaş öğrenmeye bayılıyoruz. 'Kaç para alıyorsun?' şeklindeki toplumsal geleneğimiz, özellikle yaş seviyesi yükseldikçe artık algıların değiştiği ortamda asgari ücreti bile yüksek görmekle sonuçlanırken, çok konuşulan yazılımcı maaşları da ortaya çıktı. Yapılan bir anketin sonucuna göre bakın yazılımcılar kaç para alıyor?

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Altuğ Akgül'ün yaptığı yazılım sektörü maaş anketine yaklaşık 6090 kişinin katıldığı görülüyor.

Altuğ Akgül'ün yaptığı yazılım sektörü maaş anketine yaklaşık 6090 kişinin katıldığı görülüyor.
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Çalışanların pozisyonlarına göre katılımcıların en yüksek olduğu kesim back end, full stack ve front end developer'lar oluyor. Yani yazılımı baştan sona, geride kodlayan ve görünüm yazanlar oluyor.

Çalışanların pozisyonlarına göre katılımcıların en yüksek olduğu kesim back end, full stack ve front end developer'lar oluyor. Yani yazılımı baştan sona, geride kodlayan ve görünüm yazanlar oluyor.
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Ankete katılanlar ağırlık 1-3 yıl deneyimliler olurken, onları 3-5 yıl deneyimlilerle, 0-1 yıl sektörde yeniler takip ediyor.

Ankete katılanlar ağırlık 1-3 yıl deneyimliler olurken, onları 3-5 yıl deneyimlilerle, 0-1 yıl sektörde yeniler takip ediyor.
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Ankete katılanların yüzde 33'ü yaklaşık 3'te 1'i orta düzey çalışanlar olurken, yüzde 30'u senior yani üst seviye, yüzde 27'si de junior yani uzman yardımcısı benzeri pozisyonlarda bulunuyor.

Ankete katılanların yüzde 33'ü yaklaşık 3'te 1'i orta düzey çalışanlar olurken, yüzde 30'u senior yani üst seviye, yüzde 27'si de junior yani uzman yardımcısı benzeri pozisyonlarda bulunuyor.
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Anket katılımcılar yüzde 88 oranında Türkiye'den oluyor.

Anket katılımcılar yüzde 88 oranında Türkiye'den oluyor.
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Anket katılımcılarının yüzde 80'i de Türkiye merkezli şirketlerde çalışıyor ve 72'si de İstanbul'da bulunuyor.

Anket katılımcılarının yüzde 80'i de Türkiye merkezli şirketlerde çalışıyor ve 72'si de İstanbul'da bulunuyor.
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Yazılımcıların yaklaşık yarısı uzaktan çalışıyor. Yüzde 33'ü hem uzaktan hem ofisten, kalan yüzde 18'i ofise gidiyor.

Yazılımcıların yaklaşık yarısı uzaktan çalışıyor. Yüzde 33'ü hem uzaktan hem ofisten, kalan yüzde 18'i ofise gidiyor.
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Yazılımcıların maaşlarına gelince, 24 bin 961 TL'den başladığı üst sınırın ise 125 bin 730 TL olduğu görüldü. Sizce bu maaşlar nasıl?

Yazılımcıların maaşlarına gelince, 24 bin 961 TL'den başladığı üst sınırın ise 125 bin 730 TL olduğu görüldü. Sizce bu maaşlar nasıl?
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