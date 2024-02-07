Apple Vision Pro ile F1 İzleme Keyfi Size de "Keşke Benim Olsa" Dedirtecek
Apple Vision Pro ile F1 İzleme Keyfi Size de "Keşke Benim Olsa" Dedirtecek
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Google'ın VR/AR gözlüğü Apple Vision Pro şu sıralar hayli gündemde.
Apple Vision Pro ile izlenen bir F1 yarışı ise yalan yok insanı biraz kıskandıran cinsten.
Apple Vision Pro'nun marifetleri karşısında kullanıcıların yorumları ise şu şekilde oldu. 👇
Ve çoğumuzun aklına ise bu durum geldi. 😅
"Keşke bunu Mario Kart için de yapsalardı."
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Kimi kullanıcılar ise Apple Vision Pro'yu bir başka sanal gerçeklik gözlüğü olan Meta Quest 3 ile kıyasladı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.
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