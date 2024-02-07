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Apple Vision Pro ile F1 İzleme Keyfi Size de "Keşke Benim Olsa" Dedirtecek

Apple Vision Pro ile F1 İzleme Keyfi Size de "Keşke Benim Olsa" Dedirtecek

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:10

Apple Vision Pro piyasaya çıktığından beri insana 'gelecek geldi' dedirten manzaralarla karşılaşıyoruz. Kimilerini imrendiren, kimilerinin ise temkinli yaklaştığı bu teknoloji ile F1 takip etmek ise deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

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Google'ın VR/AR gözlüğü Apple Vision Pro şu sıralar hayli gündemde.

Google'ın VR/AR gözlüğü Apple Vision Pro şu sıralar hayli gündemde.

Pek çok kişi tarafından 'yeni iPhone anı' olarak nitelendirilen Apple Vision Pro kullanıcılarına sanal ekranlar oluşturarak pek çok işi aynı anda yapma imkanı vermekten tutun da tam teşekküllü bir sinema deneyimi yaşatmaya kadar pek çok imkan sunan cihaz şimdiden büyük sükse yaptı.

Halka açık yerlerde, hatta araba kullanırken Apple Vision Pro kullanan insanlar ise enteresan görüntülerin ortaya çıkartıyor.

Apple Vision Pro ile izlenen bir F1 yarışı ise yalan yok insanı biraz kıskandıran cinsten.

Apple Vision Pro'nun marifetleri karşısında kullanıcıların yorumları ise şu şekilde oldu. 👇

Apple Vision Pro'nun marifetleri karşısında kullanıcıların yorumları ise şu şekilde oldu. 👇

Ve çoğumuzun aklına ise bu durum geldi. 😅

Ve çoğumuzun aklına ise bu durum geldi. 😅

"Keşke bunu Mario Kart için de yapsalardı."

"Keşke bunu Mario Kart için de yapsalardı."
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Kimi kullanıcılar ise Apple Vision Pro'yu bir başka sanal gerçeklik gözlüğü olan Meta Quest 3 ile kıyasladı.

Kimi kullanıcılar ise Apple Vision Pro'yu bir başka sanal gerçeklik gözlüğü olan Meta Quest 3 ile kıyasladı.

'Apple Vision Pro'nun sadece meta quest 3 olduğunu ama daha pahalı ve biraz daha fazla özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum.'

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.

'Quest 3'ün daha iyi olduğunu söyleyenler sadece Apple'dan nefret eden ve Auest 3 sahibi bile olmayan Android kullanıcılarıdır.'

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