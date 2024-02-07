Apple Vision Pro ile F1 İzleme Keyfi Size de "Keşke Benim Olsa" Dedirtecek

Pek çok kişi tarafından 'yeni iPhone anı' olarak nitelendirilen Apple Vision Pro kullanıcılarına sanal ekranlar oluşturarak pek çok işi aynı anda yapma imkanı vermekten tutun da tam teşekküllü bir sinema deneyimi yaşatmaya kadar pek çok imkan sunan cihaz şimdiden büyük sükse yaptı.