Apple Google'ı İkna Etti: Vision Pro'ya Özel Yeni Bir YouTube Uygulaması Geliştirilecek!
Apple Google'ı İkna Etti: Vision Pro'ya Özel Yeni Bir YouTube Uygulaması Geliştirilecek!
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Apple'ın geçtiğimiz hafta ABD'de satışa sunduğu Apple Vision Pro, kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.
Yeni cihaz, sahip olduğu sanal evren özellikleri sayesinde birçok kullanıcının beğenisini kazanırken, bazı eksiklikleri nedeniyle de epey eleştirildi.
Söz konusu eksikliklerden biri ise yeni karma gerçeklik başlığının YouTube platformunu desteklememesiydi. Zira Google, daha öncesinde Apple Vision Pro için yeni bir YouTube uygulaması geliştirmeyeceğini belirtmişti.
Ancak, dev firma mevcut kararından vazgeçti ve Apple imzalı yeni ürüne özel bir YouTube uygulaması için kolları sıvadı.
YouTube sözcüsü Jessica Gibby tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, firma yakında Vision Pro uyumlu yeni YouTube uygulaması geliştirmeyi hedefliyor.
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Öte yandan, yeni uygulamanın hangi özelliklere sahip olacağı ve tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.
Apple Vision Pro kullanıcıları, şu anda YouTube'a yalnızca Safari tarayıcısı üzerinden giriş yapabiliyor. Ancak, platformun normal uygulamalarında yer alan 3D ve 360 derece video özelliği, Safari tarafından desteklenmiyor. Bu bağlamda Google'ın yeni Vision Pro uygulamasına bu özellikleri ekleyebileceğini söyleyebiliriz.
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