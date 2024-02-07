Cinsel İçerikli Video İzlemek İsteyenlerin Hayalleri Suya Düştü: Apple Vision Pro Buna İzin Vermiyor

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üç boyutlu cinsel içeriklere erişimi engellediği ortaya çıktı. Singapur merkezli seks oyuncakları üreticisi Lovense ise Vision Pro kullanıcılarına yönelik bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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