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Cinsel İçerikli Video İzlemek İsteyenlerin Hayalleri Suya Düştü: Apple Vision Pro Buna İzin Vermiyor

Cinsel İçerikli Video İzlemek İsteyenlerin Hayalleri Suya Düştü: Apple Vision Pro Buna İzin Vermiyor

Apple Vision Pro
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:08

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üç boyutlu cinsel içeriklere erişimi engellediği ortaya çıktı. Singapur merkezli seks oyuncakları üreticisi Lovense ise Vision Pro kullanıcılarına yönelik bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Apple'ın piyasaya sürdüğü yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Apple'ın piyasaya sürdüğü yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

3.500 dolarlık bu gözlüğün üç boyutlu cinsel içeriklere erişim sağlamadığı ortaya çıktı.

3.500 dolarlık bu gözlüğün üç boyutlu cinsel içeriklere erişim sağlamadığı ortaya çıktı.

Reddit üzerinde gözlüğü deneyimleyen bir grup kullanıcı, cinsellik üzerine olan uygulamaların Vision Pro'ya yüklenememesinden ve web üzerindeki üç boyutlu cinsel içeriklerin de izlenememesinden şikayetçi oldu.

Reddit üzerinde gözlüğü deneyimleyen bir grup kullanıcı, cinsellik üzerine olan uygulamaların Vision Pro'ya yüklenememesinden ve web üzerindeki üç boyutlu cinsel içeriklerin de izlenememesinden şikayetçi oldu.

Bu durum karşısında bazı kullanıcılar tepkilerini "şoke edici" olarak ifade ederken diğerleri ise cihaz için "3.500 dolarlık bekaret kemeri" benzetmesinde bulundu.

Bu durum karşısında bazı kullanıcılar tepkilerini "şoke edici" olarak ifade ederken diğerleri ise cihaz için "3.500 dolarlık bekaret kemeri" benzetmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra Singapur merkezli seks oyuncakları üreticisi Lovense, Vision Pro kullanıcıları için özel bir uygulama geliştirdiklerini duyurdu.

Bunun yanı sıra Singapur merkezli seks oyuncakları üreticisi Lovense, Vision Pro kullanıcıları için özel bir uygulama geliştirdiklerini duyurdu.
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Bu uygulama sayesinde uzaktan ilişki yaşayan çiftlerin birbirlerinin seks oyuncaklarını kontrol edebilecekleri belirtildi.

Bu uygulama sayesinde uzaktan ilişki yaşayan çiftlerin birbirlerinin seks oyuncaklarını kontrol edebilecekleri belirtildi.

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

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