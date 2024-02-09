Apple, Avrupa'daki Kullanıcıların App Store Yerine Diğer Mağazalardan da Uygulama İndirebilmesine İzin Verdi
Apple, Avrupa'daki Kullanıcıların App Store Yerine Diğer Mağazalardan da Uygulama İndirebilmesine İzin Verdi
Apple bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'daki kullanıcıların artık üçüncü taraf uygulama mağazaları üzerinden de uygulama indirebileceğini duyurdu.👇
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Apple, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında duyurduğu tarihi App Store kararı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
ABD merkezli teknoloji devi, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerdeki geliştirici ve kullanıcıların iOS 17.4 ile birlikte App Store yerine alternatif uygulama mağazalarını da kullanabileceklerini açıkladı.
Söz konusu üçüncü taraf mağazalar üzerinden nasıl uygulama indirilebileceğini açıklayan şirket, kullanıcıların uygun mağazaları bir web sitesi veya web tarayıcısı üzerinden iPhone'larına indirilebileceğini belirtti.
Yapılan açıklamaya göre geliştiriciler, iPhone cihazlarında App Store'a alternatif olarak hizmet veren özel iOS uygulamaları olarak yer alacak mağazalarda App Store'dan bağımsız olarak uygulamalarını dağıtabilecek.
Bununla beraber, hem alternatif mağazalar hem de mevcut mağazalardan indirilen uygulamalar bizzat Apple tarafından kontrol edilerek kötü amaçlı yazılım, virüs ve benzeri zararlı içeriklerin önlenmesi amaçlanacak.
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Öte yandan, Avrupa Birliği'ndeki geliştiriciler ve iPhone'larda yer alacak üçüncü taraf mağazalar Apple ile imzalayacağı yeni iş koşulları kapsamında, şirkete "Çekirdek Teknoloji Ücreti" adı altında ödeme yapması gerekecek.
Bu bağlamda geliştiriciler, App Store ve üçüncü taraf mağazalar üzerinden dağıtılan büyük hacimli uygulamaların 1 milyon indirme sayısına ulaşması durumunda firmaya yükleme başında 0,50 euro'luk bir ödeme yapacak.
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