Samsung, Sağlık Odaklı Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galaxy Ring'in Çıkış Tarihini Açıkladı
Samsung, Sağlık Odaklı Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galaxy Ring'in Çıkış Tarihini Açıkladı
Samsung'un henüz ocak ayında sergilediği 'Galaxy Ring' isimli yeni akıllı yüzük modelinin çıkış tarihi belli oldu. 👇
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Samsung'un uzun bir süredir beklenen akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İlk kez bu yıl ocak ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilenen, ancak genel özellikleri ve satış detayları hakkında bilgi verilmeyen cihazın ne zaman çıkış yapacağı belli oldu.
Güney Koreli şirketin, Küresel Giyilebilir Aksesuar Bölümü Başkanı Daniel Seung'un açıklamalarına göre, yeni akıllı yüzük 2024'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.
Gelişmiş sağlık özellikleri ile beraber geleceği iddia edilen yeni Galaxy Ring'in, ağustos ayında Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 katlanabilir telefonları için düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinden sonra satışa sunulması bekleniyor.
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