Acil Durumlarda Hayat Kurtaran iPhone'un Kaza Tespit Özelliği Nihayet Samsung Telefonlara Gelebilir

Samsung'un amiral gemisi modelleri Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold5, rakiplerinde bulunan ancak kendi cihazlarında eksik olan kaza tespit özelliği ile güncelleniyor olabilir. Mishall Rahman'ın Tasker uygulaması üzerinde yaptığı bir keşifle bu durum ortaya çıktı. Detaylar içerikte. 👇

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