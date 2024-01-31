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Acil Durumlarda Hayat Kurtaran iPhone'un Kaza Tespit Özelliği Nihayet Samsung Telefonlara Gelebilir

Acil Durumlarda Hayat Kurtaran iPhone'un Kaza Tespit Özelliği Nihayet Samsung Telefonlara Gelebilir

Samsung
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 12:55

Samsung'un amiral gemisi modelleri Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold5, rakiplerinde bulunan ancak kendi cihazlarında eksik olan kaza tespit özelliği ile güncelleniyor olabilir. Mishall Rahman'ın Tasker uygulaması üzerinde yaptığı bir keşifle bu durum ortaya çıktı. Detaylar içerikte. 👇

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Akıllı telefonlar, son yıllarda hayat kurtaran teknolojilere ev sahipliği yapmaya başladı.

Akıllı telefonlar, son yıllarda hayat kurtaran teknolojilere ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu yeniliklerden biri de trafik kazalarını tespit edebilen ve acil durum servislerine veya belirlenmiş kişilere hızla haber verebilen kaza tespit özelliği.

Bu yeniliklerden biri de trafik kazalarını tespit edebilen ve acil durum servislerine veya belirlenmiş kişilere hızla haber verebilen kaza tespit özelliği.

Telefonun ivme ölçer, mikrofon gibi sensörlerini kullanarak çalışan bu özellik Google Pixel 4, Pixel 4 XL ve iPhone 14'ten itibaren tüm iPhone ve Apple Watch modellerinde mevcut.

Telefonun ivme ölçer, mikrofon gibi sensörlerini kullanarak çalışan bu özellik Google Pixel 4, Pixel 4 XL ve iPhone 14'ten itibaren tüm iPhone ve Apple Watch modellerinde mevcut.

Samsung’un akıllı telefonlarında henüz bu özellik bulunmadığı için şirket bu alanda bir adım geride kalmış görünüyor ancak Galaxy S24 serisi ve Z Fold 5'te bu özelliğin yer alacağı yönünde işaretler var.

Samsung’un akıllı telefonlarında henüz bu özellik bulunmadığı için şirket bu alanda bir adım geride kalmış görünüyor ancak Galaxy S24 serisi ve Z Fold 5'te bu özelliğin yer alacağı yönünde işaretler var.

Samsung cihazları da dahil olmak üzere pek çok Android telefon, hareket tespiti, konum belirleme, ses algılama gibi sensörlerle donatılmış durumda. Bu sensörler, kaza tespit özelliği için ideal.

Samsung cihazları da dahil olmak üzere pek çok Android telefon, hareket tespiti, konum belirleme, ses algılama gibi sensörlerle donatılmış durumda. Bu sensörler, kaza tespit özelliği için ideal.
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Özellikle dikkat çeken bir gelişme, Mishall Rahman'ın Tasker uygulaması üzerinde yaptığı bir keşif oldu.

Özellikle dikkat çeken bir gelişme, Mishall Rahman'ın Tasker uygulaması üzerinde yaptığı bir keşif oldu.

Rahman, Galaxy Z Fold 5 ve S24 Ultra'da "Araç Kaza Tespit Uyanma" özelliğini ortaya çıkardı. Bu keşifle birlikte, uygulamanın işlevlerini kontrol etmek için özel olarak geliştirilen MoccaMobile adlı bir sistem uygulaması da keşfedildi.

Rahman, Galaxy Z Fold 5 ve S24 Ultra'da "Araç Kaza Tespit Uyanma" özelliğini ortaya çıkardı. Bu keşifle birlikte, uygulamanın işlevlerini kontrol etmek için özel olarak geliştirilen MoccaMobile adlı bir sistem uygulaması da keşfedildi.

Bu bulgular Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kaza tespit özelliğinin gizli bir şekilde var olduğunu gösteriyor ancak bu özelliği kullanıcıların erişimine açacak bir arayüz henüz mevcut değil.

Bu bulgular Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kaza tespit özelliğinin gizli bir şekilde var olduğunu gösteriyor ancak bu özelliği kullanıcıların erişimine açacak bir arayüz henüz mevcut değil.

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