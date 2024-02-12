Tek Dokunuşla Sevdiklerinizle Bağlantıda Kalın: WhatsApp'a "Favori Kişiler" Özelliği Geliyor!

WhatsApp'ın kullanıcılara favori kişilerini bir liste halinde kaydetme ve tek bir dokunuşla bu listeye erişim imkanı sunacak yeni bir özellik geliştirdiği belirlendi. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar en sık iletişim kurdukları kişilere hızlıca ulaşabilecek. Detaylar içerikte. 👇

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