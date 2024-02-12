Tek Dokunuşla Sevdiklerinizle Bağlantıda Kalın: WhatsApp'a "Favori Kişiler" Özelliği Geliyor!
Tek Dokunuşla Sevdiklerinizle Bağlantıda Kalın: WhatsApp'a "Favori Kişiler" Özelliği Geliyor!
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WhatsApp, kullanıcılarının iletişimini daha da kolaylaştıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişileri "favoriler" olarak işaretleyerek onlarla olan iletişim sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor.
Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde favori olarak belirledikleri kişilerin sohbetlerine hızlı bir şekilde erişebilecekler.
Yakın zamanda iOS'un 24.3.10.70 beta sürümünde ilk defa görülen bu özellik, ardından WhatsApp Web'in uygulama kodlarında da tespit edildi.
Özellikle yoğun bir şekilde birçok kişiyle iletişim halinde olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak bu yenilik, sohbet sayfalarını daha düzenli hale getirecek.
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Favoriler listesi oluşturulduktan sonra kullanıcılar bir dokunuşla istedikleri kişilerin sohbet sayfalarına erişebilecek.
Filtreleme seçeneği sayesinde favori olarak işaretlenen kişilerin sohbetleri öne çıkacak ve böylece kullanıcılar aradıkları sohbetlere çok daha hızlı ulaşabilecekler.
Ayrıca bu özellik sadece metin mesajları ile sınırlı kalmayıp arama yaparken de favori kişilere kolay erişim imkanı sunacak.
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