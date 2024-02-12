ChatGPT Uçuşa Geçti: OpenAI'ın Yıllık Geliri 2 Milyar Doların Üstüne Çıktı!
ChatGPT Uçuşa Geçti: OpenAI'ın Yıllık Geliri 2 Milyar Doların Üstüne Çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2015 yılında bir araştırma laboratuvarı olarak kurulduktan sonra 2020'de ticari işlemlerine başlayan OpenAI, teknoloji sektöründe hızla büyüyen bir firma haline geldi.
Şirket 2023’ün aralık ayı itibarıyla yıllık geliri 2 milyar doları aşarak önemli bir gelir artışı kaydetti.
Özellikle 2023'ün ekim ayında yıllık gelirinin 1.3 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde sadece iki aylık bir süre içinde elde edilen bu muazzam artış dikkat çekici.
ChatGPT, 2022’nin kasım ayında piyasaya sürüldüğünde kullanıcıların geniş bir kesimi tarafından büyük bir ilgi gördü.
Her yaştan insanın deneyimlemek istediği bu yenilikçi teknoloji, OpenAI'ı Premium abonelik hizmetini sunmaya itti ancak bu bile artan ilgiyi dindirmeye yetmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fortune 500 şirketlerinin %92'sinin ChatGPT'yi kullanması OpenAI'ın sektördeki başarısının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
Buna karşın Google'ın Gemini ve Microsoft'un CoPilot gibi rakipleri henüz bu başarıyı yakalayabilmiş değil.
OpenAI'a 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'un kendi sohbet robotu bile ChatGPT'nin gerisinde kalıyor.
Şirketin 2025 yılında yıllık gelirini 4 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda