Beyninize Çip Taktırıp Uzay Başlığı ile Sokakta Yürür müsünüz?
Beyninize Çip Taktırıp Uzay Başlığı ile Sokakta Yürür müsünüz?
Üç yıl önce, birbirimize soruyorduk: Beyninize çip taktırır mısınız? Uzaylılar gibi dalgıç gözlükleri veya astronot başlıklarıyla sokakta dolaşır mısınız? Bu ay başı itibariyle ikisini de gördük.
Elon Musk’ın Neuralink şirketi, insan beynine çip yerleştirdi. Ve Apple Vision Pro, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını birlikte kullanılan gözlüğünü piyasaya sürdü.
Gözlerinizi kapayın ve hayal edin: Sokakta yürürken, her adımda karşınıza çıkan hologramlar size dünyayı yepyeni bir şekilde gösteriyor. Bilgilere anında erişebiliyor, sanal dünyalarla etkileşime girebiliyor ve gerçeklik algınızı tamamen değiştirebiliyorsunuz. Kulağa fantastik bir bilim kurgu hikayesi gibi mi geliyor? Hayır, bu Apple Vision Pro'nun sunduğu gerçeklik.
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Daha pratik bir anlatımla; artık bilgisayar masada, çantada veya cep telefonunda değil, göz merceğinde. Bu gidişle, gelecekte “bilgisayar” kelimesini bile unutacağız.
Konuları biraz daha açmamız gerekiyor:
Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte, cihazın fiyatı, ağırlığı ve pil ömrü gibi bazı önemli bilgiler de netleşti.
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