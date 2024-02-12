İlk Deneyenlerden Biri Oldu: Burcu Esmersoy Apple Vision Pro ile Güldüren Anlarını Kayda Aldı!
İlk Deneyenlerden Biri Oldu: Burcu Esmersoy Apple Vision Pro ile Güldüren Anlarını Kayda Aldı!
Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışa çıkmasının ardından Burcu Esmersoy ilk kez deneyenlerden oldu. VR gözlükleri ile geçirdiği bir günü kayda aldı.
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Ünlü oyuncu Burcu Esmersoy, Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ilk deneyenlerden oldu.
Amerika merkezli teknoloji devi Apple, yeni sanal gerçeklilik gözlüğü Apple Vision Pro'yu Amerika'da piyasaya sürdü.
Gözlüğün 256 GB kapasiteli temel modeli, 3 bin 499 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Güzel oyuncu Esmersoy da VR gözlüklere ilk sahip olan isimlerden birisi oldu. Deneyimini takipçileri ile Instagram'dan paylaştı.
Bu teknolojinin geldiği nokta, bazı kullanıcıları hayrete düşürürken, diğerleri ise bu teknolojinin insanları zombileştirdiğini ve gerçek dünyadan koparıldığını iddia ediyor.
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Bununla birlikte, sanal gerçeklilik deneyimini yaşayanlar ve bu deneyimlerini eğlenceli videolarla paylaşanlar, insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Esmersoy da bu eğlenceli videolara bir yenisini ekledi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle geçirdiği bir günü kaydeden Esmersoy, izleyenleri büyüledi.
Oturduğu yerden dinazorun başını okşayan Esmersoy güldürdü.
İşte o eğlenceli anlar👇🏻
Arkadaşlarından da espirili yorumlar geldi👇🏻
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Kendisine VR gözlükleri çok yakıştıranlar oldu👇🏻
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