ABD'de Birçok Apple Vision Pro Kullanıcısı, Ciddi Sağlık Problemleri Nedeniyle Ürünlerini İade Etmeye Başladı!
ABD'de Birçok Apple Vision Pro Kullanıcısı, Ciddi Sağlık Problemleri Nedeniyle Ürünlerini İade Etmeye Başladı!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/2/14/24...
Pek çok sayıda Apple Vision Pro kullanıcısı, baş ağrısı, gözlerde kanlanma ve yorgunluk hissiyatı gibi sağlık problemleri nedeniyle ürünlerini iade etmeye başladı.👇
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Apple'ın şubat ayının başlarında ABD'de satışa sunduğu yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, bugünlerde eleştirilerin odağında.
Ön sipariş süreci ile beraber yüzbinlerce kişi tarafından satın alınan yeni cihaz, başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok farklı nedenden dolayı iade edilmeye başlandı.
Yaklaşık 1 ila 2 haftalık bir deneyimin ardından ürünlerini iade eden pek çok Vision Pro kullanıcısı, cihazın çok ağır olduğunu ve bu sebeple çoğu zaman baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını dile getiriyor.
Bununla beraber bazı kullanıcılar, 605 gramlık Vision Pro'nun baş ağrısı ile beraber gözlerde kanlanma ve bulanıklık gibi çeşitli göz rahatsızlıklarına da yol açtığını iddia ediyor.
Dahası, birçok kişi bu şikayetlerin yanında yeni sanal gerçeklik başlığının kısa süreli kullanımlarda bile oldukça anormal bir yorgunluk hissiyatına sebep olduğunu ifade ediyor.
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Öte yandan iadelerin tek nedeni sağlık alanında değil. Pek çok insan, 3.500 dolarlık bir başlangıç etiketiyle satışa çıkan Vision Pro'nun fiyatını hak edecek özelliklere sahip olduğunu düşünmüyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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