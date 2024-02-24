ABD’nin Uzay Aracı Odysseus ‘Ay’ın Görüntüsünü Paylaştı

ABD’nin Ay’a iniş yapan insansız uzay aracı Odysseus Ay’dan görüntü paylaştı. Öte yandan aracın gövdesinin yatay konumda olduğunu belirten Intuitive Machines'nin CEO'su ve kurucu ortağı Steve Altemus, Odysseus’un iniş yaparken yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini belirtti.